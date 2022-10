Memmingen belegt dritten Platz bei Aktion Stadtradeln in Bayern

Die erfolgreichen Radlerinnen und Radler des Memminger Stadtradelns beim Empfang mit Oberbürgermeister Manfred Schilder (Dritter von rechts.), Alexandra Hartge, Leiterin Stadtmarketing (Fünfte von rechts) und dem Radverkehrsbeauftragten Urs Keil (Zweiter von rechts). © Manuela Frieß

Memmingen - Es sind erfreuliche Zahlen, die Oberbürgermeister Manfred Schilder verlesen konnte. Die Stadt Memmingen habe sich zusammen mit den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei der Aktion Stadtradeln erneut verbessert, heißt es in einer Pressemitteilung der Stadt.

„Im Vergleich zum Vorjahr haben mehr Radler mehr Kilometer gesammelt und dabei mehr CO 2 eingespart. Das macht uns alle zu Gewinnern, denn wir haben uns alle gesünder fortbewegt und einen Beitrag zum Klimaschutz geleistet“, so der Rathauschef zufrieden. Es freute Schilder sehr, dass sich diesmal 61 Teams angemeldet hatten, 16 mehr als im Vorjahr, und es waren 1.215 Radler und somit 354 mehr als im Vorjahr. Die Gesamtkilometerzahl, die während der drei Wochen im Sommer zusammengekommen ist, beläuft sich auf 235.518 Kilometer, was ein Plus von 61.919 Kilometer darstellt.

Als ausgeloste Gewinner in der Gruppenwertung konnte Memmingens Oberbürgermeister dem „Team DJ“ einen Geschenkkorb übergeben. Daniel und Barbara Jakubek sind zusammen mit ihrer Familie geradelt und waren in diesem Jahr zum ersten Mal dabei. Bereits zum dritten Mal nahm Uwe Stetter mit dem Team „probikesport“ teil. Auch in diesem Jahr ist er wieder der Radler mit den meisten Kilometern, diesmal 2.150, was ihm ebenfalls einen Geschenkkorb als Sonderpreis eingebracht hat.

Beim Schulradeln hatte das Team der Sebastian-Lotzer-Realschule heuer die Nase vorn. Gemeinsam radelten die 209 Lehrkräfte, Eltern und Schüler 36.368 Kilometer. Was insgesamt eine CO 2- Einsparung von 5.601 Kilogramm bedeutet und pro Kopf 174 Kilometer sind. Für die tolle Leistung übergab Oberbürgermeister Schilder den anwesenden neun besten Radlern der städtischen Realschule drei Erste-Hilfe-Taschen, die für künftige Schulausflüge genutzt werden sollen.

Insgesamt landete die Stadt Memmingen mit der Leistung aller Teilnehmenden auf dem 231 Platz, was bei 2.472 Kommunen schon sehr ordentlich sei, hielt Schilder anerkennend fest. Noch viel mehr freute es ihn jedoch, dass die Maustadt bei den bayerischen Kommunen unter 50.000 Einwohnern den dritten Platz erringen konnte. Alle Ergebnisse der Kommunen und Teams können auf der Internetseite des Stadtradelns unter https://www.stadtradeln.de/memmingen eingesehen werden. (MK)