Memmingen: Betrüger erbeuten bei „Schockanruf“ fünfstelligen Betrag - Zeugen gesucht

Durch eine geschickte Gesprächsführung setzen die Betrüger ihre Opfer psychisch unter enormen Druck (Symbolfoto). © PantherMedia/diy13@ya.ru

Memmingen - Die Masche des „Schockanrufs“ ist bereits bekannt. Doch die Betrüger schaffen es immer wieder durch eine geschickte Gesprächsführung einzuschüchtern und setzen ihre Opfer psychisch unter enormen Druck. Am Dienstag, 6. September 2023, wurden erneut viele Bürger und Bürgerinnen aus Memmingen und dem Umland angerufen und Opfer von versuchten Betrugstaten. In einem Fall waren die Betrüger erfolgreich und erbeuteten einen fünfstelligen Betrag.

Die Masche des „Schockanrufs“

Die sogenannten „Schockanrufe“ setzen darauf, die Opfer zu unüberlegten Handlungen aufgrund des erzeugten Schockmoments zu bewegen. Durch geschickte Gesprächsführung der Täter werden die Opfer psychisch unter Druck gesetzt und so zu unreflektierten Geldzahlungen gedrängt. Den Geschädigten wird vorgetäuscht, dass sich Verwandter oder naher Bekannter in einer Notlage oder Gefahr befände, die nur durch finanzielle Hilfe der Opfer abgewendet werden kann. Oft wird hier die Geschichte von einem durch den Angehörigen verursachten tödlichen Verkehrsunfall erzählt. Ein vermeintlicher Polizist oder Staatsanwalt gibt vor, dass eine Haftstrafe nur durch die Zahlung einer hohen Kaution abgewendet werden könne.

Der Fall aus Memmingen

Die meisten Geschädigten erkannten den Betrug und legten sofort auf, eine 48-Jährige ließ sich jedoch täuschen und übergab mittags einen mittleren fünfstelligen Wert an einen noch zu ermittelnden Täter, der vorgab, bei der Justizkasse zu arbeiten. Die Übergabe fand am Mittwoch, 6. September 2023, zwischen 11:45 und 12:15 Uhr auf dem Geh- und Radweg zwischen dem Amtsgericht Memmingen und der Gaststätte Engelkeller in der Buxacher Straße statt.

Der Abholer wurde wie folgt beschrieben: 1,80 bis 1,90 Meter groß, schlank, über 40 Jahre. Er hatte einen gebräunten Teint und kurze, dunkle Haaren unter einer schwarzen, ledernen Schiebermütze. Weiterhin trug er eine kurze, schwarze Lederjacke und eine dunkle Hose.

Hat jemand etwas beobachtet? Die Kriminalpolizei Memmingen sucht Zeugen

Die Kriminalpolizei Memmingen bittet um Mithilfe: Sollte jemand das Treffen in der Buxacher Straße oder den beschriebenen Mann sonst im Stadtgebiet beobachtet haben, wird gebeten, den Hinweis unter 08331/100-0 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden.

Die Hinweise der Polizei

Polizisten, Staatsanwälte oder Richter werden Sie niemals um Geldbeträge oder Wertgegenstände bitten.

Geben Sie am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis.

Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Legen Sie einfach auf.

Übergeben Sie niemals Geld an unbekannte Personen.

Rufen Sie beim geringsten Zweifel bei der Behörde an, von der die angebliche Amtsperson kommt. Suchen Sie die Telefonnummer der Behörde selbst heraus.

