Memmingen: Ein Hauch von „Bella Italia“ auf dem Manghausplatz

Von: Rainer Becker

Italienisches Kultauto, der Fiat 500: Zahlreiche „Knutschkugeln“ drehten eine Runde durch die Memminger Innenstadt. © Rainer Becker

Memmingen – Wer von Donnerstag bis Samstag die Maximilianstraße entlang lief, konnte auf dem Manghausplatz an diesen drei Tagen italienisches Flair erleben. Das Europabüro hatte in Kooperation mit dem Deutsch-Italienischen Freundeskreis erneut einige Händler aus der Partnerstadt Teramo eingeladen, um hier ihre landestypischen Spezialitäten anzubieten.

Die zahlreichen Besucher konnten auf dem kleinen italienischen Markt Erzeugnisse aus den Abruzzen probieren und kaufen. Von hochwertigem Olivenöl über erlesene Weine und Honig bis hin zu leckeren Wurst- und Käsespezialitäten reichte das reichhaltige Angebot der italienischen Gäste. Alle angebotenen Produkte wurden von den Kleinbauern selbst hergestellt und boten Bioqualität.

Impressionen vom italienischen Spezialitätenmarkt und Fiat 500-Treffen in Memmingen

Und was könnte italienischer sein als ein Fiat 500: Zahlreiche „Knutschkugeln“, wie der Fiat Cinquecento liebevoll genannt wird, waren ebenfalls zu einem Treffen angereist. Ein Anblick, der sicherlich bei dem ein oder anderem Besucher Erinnerungen an die Jugendzeit auslöste. Oberbürgermeister Manfred Schilder, Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh und Dritter Bürgermeister Hans-Martin Steiger ließen es sich nicht nehmen, am Freitagnachmittag beim Autokorso mitzufahren. Ein weiteres Highlight war die von der VR-Bank gesponserte italienische Live-Musik, die am Samstagnachmittag für Stimmung sorgte.

