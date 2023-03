Memmingen: Endspurt bei der OB-Wahl

Von: Michaela Breuninger

Jede Stimme zählt: Die Abstimmung beginnt am Sonntag, 5. März, um 8 Uhr und endet um 18 Uhr (Symbolfoto). © PantherMedia/bizoon

Memmingen – Der Wahlkampfmarathon der vier OB-Kandidatinnen und -kandidaten Krimhilde Dornach (ÖDP), Jan Rothenbacher (SPD), Manfred Schilder (CSU) und Nur Sensoy (Team Todenhöfer) geht in die Zielgerade. Am Sonntagabend (5.3.2023) fällt die Entscheidung, wer für die nächsten sechs Jahre das Oberbürgermeisteramt in der Stadt Memmingen übernimmt.

Die vorläufigen Ergebnisse, wie die einzelnen OB-Kandidaten abgeschnitten haben, werden ab etwa 18:30 Uhr auf der Homepage der Stadt unter www.memmingen.de bekanntgegeben. Sollte es zu einer Stichwahl kommen, so findet diese am Sonntag, 19. März, statt. Dann haben die über 32.000 Wahlberechtigten erneut die Wahl.

