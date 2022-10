Auf die Ente, fertig – Los! Neuauflage des Memminger „Entenrennens“ am Sonntag

Nach zweijähriger Pause veranstaltet der „Round Table 34 Memmingen” das beliebte “Entenrennen” auf dem Stadtbach. © MK-Archiv

Memmingen - Am Sonntag (9.10.2022) ist es nach zweijähriger Pause wieder so weit. Tausende quietschgelbe Plastikenten werden im Stadtbach um die Wette schwimmen. Schon zum 19. Mal veranstaltet der Serviceclub „Round Table 34 Memmingen“ auch dieses Jahr wieder das beliebte Charity- und Familienevent – und das mit großem Erfolg.

Um 15.30 Uhr wird an der Frauenkirche der Startschuss ertönen und die Enten zu Wasser gelassen. Egal ob Groß oder Klein – das Event lädt jeden zum Mitmachen, Spaß haben und Gewinnen ein. Gemeinsam laufen alle Zuschauer mit den schwimmenden Enten bis zum Marktplatz, feuern sie an und eifern mit, welche Ente es dieses Jahr als erstes ins Ziel schafft. Am Marktplatz angekommen, gelangt man zum Zieleinlauf und der anschließenden Siegerehrung auf der großen Bühne mit super Stimmung!

„Entenrennen“ in Memmingen: Vorverkaufsstellen der Entenlose

Die Entenlose gibt es an folgenden Vorverkaufsstellen: Häberle Creative Raumideen, Mendes Augenoptik und im Zigarrenhaus Sturm. Außerdem verkaufen die Mitglieder von „Round Table 34 Memmingen“ am Samstag, 8. Oktober, sowie am Tag des Entenrennens, Sonntag, 9. Oktober, persönlich die Entenlose in der Fußgängerzone.

Hochwertige Sachpreise zu gewinnen

Auch dieses Jahr gibt es wieder hochwertige Sachpreise verschiedenster Firmen aus Memmingen und der Region. Der komplette Erlös der Charity-Aktion wird wie immer für einen guten Zweck gespendet.

(MK)

