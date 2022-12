Memmingen: Fachakademie für Sozialpädagogik feiert neue Räume

Von: Tom Otto

Die im vergangenen Jahr neu gegründete Fachakademie für Sozialpädagogik der staatlichen Berufsschule Mindelheim als Außenstelle in Memmingen konnte vergangene Woche die Einweihung der neuen Räume in der Mindelheimer Straße in Memmingen feiern. © Tom Otto

Memmingen/Mindelheim - Die im vergangenen Jahr neu gegründete Fachakademie für Sozialpädagogik der staatlichen Berufsschule Mindelheim als Außenstelle in Memmingen konnte vergangene Woche die Einweihung der neuen Räume feiern. Damit können die Studentinnen und Studenten endlich die eigenen Räume der Fachakademie beziehen.

Seit der Eröffnung der Fachakademie im August 2021 musste der Lehrbetrieb für die angehenden Sozialpädagogen in den Räumen der benachbarten Berufsfachschule für Kinderpflege in der Mindelheimer Straße aufgenommen werden. Für Gottfried Göppel, Schulleiter der Mindelheimer Berufsschule, war die Freude über die neuen auf den Beruf abgestimmten über 300 Quadratmeter großen Räume groß. Genau einen Tag vor der Einweihungsfeier verließen die letzten Handwerker das Gebäude und machten den Weg frei für die Nutzung. Dort stehen unter anderem ein integrierter Lehrkindergarten, Küche, Räume für Kunst- und Werkpädagogik und „alles was es für den späteren Beruf braucht“, so Göppel.

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder, der Mindelheimer Schulleiter Gottfried Göppel, Christine Hefer, Ministerialrätin im bayerischen Kultusministerium und Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder (von links) freuten sich nicht nur über die Einweihung der neuen Räume, sondern auch über das gelungene Kulturprogramm bei der Feier. © Tom Otto

Aktuell werden hier die 24 Studenten, die im August 2021 ihre Ausbildung begannen, sowie weitere 30 Studenten im neuen Ausbildungsjahrgang seit diesem Herbst ausgebildet. Christine Hefer, Ministerialrätin im bayerischen Kultusministerium, kam nicht nur mit viel Lob für das Programm und die Dekoration der Feier, sondern unterstrich vor allem die Bedeutung des Berufsbildes der Sozialpädagogen. Seit einiger Zeit schon stellen die Sozialpädagogen die Berufsgruppe mit den meisten offenen Stellen. Aktuell werden in ganz Deutschland über 18.000 von ihnen gesucht. Der Beruf erfordert keineswegs nur eine Betreuung von Kindern.

Hier werden Bildungsprozesse initiiert und Werte vermittelt; praktisches Wissen über gesunde Ernährung und Bewegung sowie Unterstützung bei der Sprachentwicklung und Hilfe beim Eintritt in die digitale Welt stehen ebenso im Fokus. Hefer betonte, dass professionelles Handeln in diesen Bereichen nicht ohne fundierte Ausbildung auskommt, die hier in der neuen Fachakademie geleistet werde. Die Studenten lernen dort unter anderem das Beobachten von Verhalten und Befinden junger Menschen, sie eigenen sich Möglichkeiten der Betreuung und Förderung der körperlichen und geistigen Fähigkeiten an. Die typischen Arbeitsbereiche für die Absolventen liegen später in Kindergärten, -krippen und Horten, in Wohn- und Erziehungsheimen, in der Familien oder Suchtberatung, in der Arbeit mit Menschen mit Behinderung sowie in Erholungs- und Ferienheimen.

Der Unterallgäuer Landrat Alex Eder lobte das Projekt als Beleg für die gelungene Zusammenarbeit innerhalb der Bildungsregion plus Memmingen/Unterallgäu. Für die energetische Sanierung für Heizung, Dämmung und Beleuchtung laufen voraussichtlich Kosten in Höhe von etwa 600.000 Euro für den Landkreis Unterallgäu auf. Eder plädierte dafür, hier nicht von Kosten zu sprechen, sondern von einer Investition in die dringend erforderliche Bildung in der Region.

