Memmingen feiert „Auf Wiedersehen Freibad!“

Die letzte Saison des Memminger Freibads in seiner jetzigen Form neigt sich dem Ende zu. Nach dem Sommer werden die ersten Arbeiten zum geplanten neuen Kombi-Bad dort vonstattengehen. © Archivfoto Breuninger

Memmingen – Nicht mehr lange und das Freibad in der Stadtbadallee 1 gehört der Vergangenheit an, denn die diesjährige Badesaison läutet das Ende der Badeanstalt ein und macht den Weg frei für das neue, vielfach von den Bürgerinnen und Bürgern favorisierte Kombi-Bad. Die ersten Abrissarbeiten sollen bereits nach der Badesaison 2022 beginnen. Wer bis dahin noch einmal in Erinnerungen schwelgen möchte, kann dies bei einem bunten Abschiedsfest: Mit einem abwechslungsreichen Programm können sich am Samstag, 27. August, alle interessierten Bürgerinnen und Bürger vom Memminger Freibad verabschieden.

Seit 64 Jahren bietet das Memminger Freibad Jung und Alt im Sommer Erfrischung und Badespaß. Nun soll das in die Jahre gekommene Bad Platz für das geplante Kombi-Bad machen. Nach der Badesaison 2022 geht es mit den ersten Abrissarbeiten los. Doch davor soll noch Zeit sein, damit sich alle von „ihrem“ Freibad verabschieden können. Dazu sind alle Memmingerinnen und Memminger zum bunten Abschiedsfest am Samstag, 27. August, ins Freibad geladen.



Zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein beim Abschiedsfest

Ab 11 Uhr geht es los. Zahlreiche Aktivitäten für Groß und Klein wie Wassergymnastik, Schnuppertauchen, Aqua-Zumba, Kanu-Schnuppern und Wurfsackwerfen werden von den verschiedenen Vereinen angeboten. Zudem gibt es die Möglichkeit, das Seepferdchen und andere Schwimmabzeichen zu machen.

Bei der Wasserwacht einen Blick hinter die Kulissen werfen

Und wer schon immer mal ein Blick hinter die Kulissen der Wasserwacht werfen wollte, kommt auch auf seine Kosten und kann die Einsatzfahrzeuge der Schnelleinsatzgruppe (SEG) erleben. Weitere Wettbewerbe und Aktionen werden über Lautsprecher bekanntgegeben. Ocean of Noise, Cool Water and more: Abends gibt es coole Musik und eine Party am Pool.



An diesem besonderen Tag ist der Eintritt ins Freibad für alle natürlich frei. Neben dem Programm kann in den Becken noch ab 9 Uhr geschwommen werden. Einen normalen Badebetrieb wird es an diesem Tag aufgrund der vielen Aktivitäten in den Becken nicht geben. Ob im Familienbecken oder im Sportbecken, im Eingangsbereich sowie am Kiosk oder im Foodbereich, beim bunten Abschiedsfest steppt im Memminger Freibad von 11 bis 23 Uhr noch einmal so richtig der Bär und für die kleinen und großen Wasserratten wird einiges an Aktivitäten geboten.

(mb/MK)