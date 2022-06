Memmingen: Feneberg schließt Filiale in der Machnigstraße - Kundgebung gegen Schließung

Von: Eric Schneider

Die Firma Feneberg Lebensmittel GmbH aus Kempten schließt eine weitere Filiale in Memmingen. Diese Mal trifft es die Filiale in der Machnigstraße im Memminger Westen. © Breuninger

Memmingen - Die Firma Feneberg Lebensmittel GmbH aus Kempten schließt zum 16. Juli 2022 ihre Filiale in der Machnigstraße im Memminger Westen. Ausschlaggebend für diese Entscheidung sei neben dem auslaufenden Mietvertrag die erhöhte Wettbewerbssituation, teilt das Unternehmen auf Nachfrage des Memminger KURIER mit.

So habe die Ansiedlung weiterer Mitbewerber in der nahen Umgebung zu „negativen Umsatzentwicklungen der Filiale in der Machnigstraße geführt, sodass der Mietvertrag seitens der Firma Feneberg nicht verlängert wurde“, heißt es seitens des Unternehmens weiter. Hinzu komme die durch die coronabedingten Maßnahmen verschärfte Personalsituation im Lebensmitteleinzelhandel.

Derzeit sind laut Feneberg 15 Mitarbeitende in der Machnigstraße in Memmingen beschäftigt. Sie alle würden die Möglichkeit erhalten, ihre Tätigkeit in einer anderen Feneberg-Filiale weiterzuführen. Welche Filiale dies sein kann, werde mit den Mitarbeitenden im persönlichen Gespräch vereinbart. „Die Firma Feneberg bedauert die aktuellen Entwicklungen und die daraus resultierende Entscheidung sehr“, so das Unternehmen in seiner Stellungnahme.



Memminger Oberbürgermeister schreibt an Geschäftsleitung

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder gibt sich mit dieser Aussage nicht zufrieden und hat sich in einem Brief direkt an die Geschäftsführer Christoph und Hannes Feneberg gewendet. Schilder bedauert die Entscheidung sehr, schließlich stelle die Filiale in der Machnigstraße seit vielen Jahrzehnten die Versorgung der dort lebenden Bevölkerung sicher. Auch liege sie direkt am Quartiersplatz des Memminger Westens und trage wesentlich zu dessen Attraktivität bei. Dieses Zentrum aufzuwerten und langfristig zu sichern, sei ein wesentlicher Baustein des Projekts „Soziale Stadt West“, hier habe die Stadt mit erheblichen öffentlichen Mitteln den Machnigplatz zum zentralen, multifunktionalen Quartiersplatz umgebaut. Zudem sei dieser Bereich im Memminger Einzelhandelskonzept als Nahversorgungszentrum definiert – um die Geschäftslage vor negativen Auswirkungen durch neue Konkurrenz zu schützen und den Bestand langfristig zu sichern.



„Die Stadt Memmingen hat viel unternommen, um die Nahversorgung zu sichern und dem Memminger Westen eine Mitte zu geben. Die wohnortnahe Lebensmittelversorgung und die Attraktivität des Quartiersplatzes werden sich jedoch bei der Schließung der Feneberg-Filiale erheblich verschlechtern“, so Schilder.



Mit dieser geplanten Schließung ziehe sich Feneberg ein weiteres Mal aus einer zentralen und wichtigen Nahversorgungslage in Memmingen zurück. Begonnen habe diese Rückzugswelle, wie der OB es nennt, im Jahr 2003 mit der Schließung der Filiale an der Buxheimer Straße, 2010 wurde die Filiale in der Augsburger Straße und ein Jahr später die in der Kramerstraße geschlossen. Die letzte Schließung im Jahr 2018 betraf die Filiale im Mitteresch. Dem gegenüber, so Schilder, stehe die Eröffnung eines an Autokunden orientierten Standortes in der Nachbarkommune Memmingerberg.



„Vor diesem Hintergrund bitte ich Sie, noch einmal intensiv zu prüfen, ob und unter welchen Voraussetzungen ein Weiterbetrieb des Fenebergs am Machnigplatz möglich ist. Für die Stadt Memmingen und die im Westen lebende Bevölkerung wäre dies von enormer Bedeutung“, so OB Schilder abschließend.



Bei den direkt Betroffenen regt sich Widerstand: Kundgebung am 15. Juni 2022 geplant

Gegen die geplante Schließung regt sich auch seitens der direkt Betroffenen Widerstand. So veranstaltet der Verein „Bürger für Bürger – lebendiger Westen e.V.“ zusammen mit der Gewerkschaft ver.di und der Versöhnungskirche eine Kundgebung zu der geplanten Filialschließung am 16. Juli. Diese Kundgebung findet am kommenden Mittwoch, 15. Juni, von 10.30 bis 12 Uhr auf dem Machnigplatz im Memminger Westen statt.

