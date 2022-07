Memmingen: Fest der Kulturen dieses Jahr erstmals auf dem Weinmarkt

Das beliebte Fest der Kulturen findet am Samstag, 2. Juli, auf dem Memminger Weinmarkt statt. © MK-Archiv

Memmingen - Nachdem das beliebte Fest der Kulturen in den vergangenen beiden Jahren leider nicht stattfinden konnte, ist es heuer in aktualisierter Form wieder Teil der Memminger Meile. Der Integrationsbeirat lädt am Samstag, 2. Juli, auf den Weinmarkt zu einem offenen Nachmittag mit Kinderprogramm, kulturellen Beiträgen, internationaler Küche und schönen Begegnungen ein.

42 Mal wurde das Fest der Kulturen vom ehemaligen Ausländerbeirat ausgerichtet. Memmingens neuer Integrationsbeirat führt diese schöne Tradition weiter. Alle Memminger/innen sollen an einen Tisch gebracht werden. Dafür rückt das Fest noch näher in die Mitte der Stadt - auf den Weinmarkt. Eine bunte Mischung Memminger Gruppen belebt den Weinmarkt als neuen Festort. Der Integrationsbeirat hat dabei verstärkt an Kinder und Familien gedacht und lädt zu einem abwechslungsreichen Programm für Groß und Klein ein.



Eröffnung um 14:30 Uhr auf dem Weinmarkt

Um 14:30 Uhr eröffnen Oberbürgermeister Manfred Schilder und Patricia Isac, Vorsitzende des Integrationsbeirats, gemeinsam das Fest der Kulturen. Bereits ab etwa 12 Uhr werden auf dem Weinmarkt internationale Speisen angeboten. Das Fest endet voraussichtlich gegen 18:30 Uhr.

