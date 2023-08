Gastro-Team 2025 entsteht: Gemeinsame Aktionen und Projekte für Jubiläumsjahr in Memmingen entwickeln

Weitere Interessenten sind bei den Treffen willkommen. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia Rawpixel

Memmingen – Die Vorbereitungen für das Jubiläumsjahr 2025, in dem 500 Jahre Zwölf Artikel in Memmingen gefeiert werden, sind in vollem Gange.

Auf Einladung von Stadtmarketing und Tourismusamt bildet sich aktuell eine Runde von Gastronomen und Gastronominnen, die gemeinsam Ideen entwickeln, welche kulinarischen Aktionen und Projekte für die Memmingerinnen und Memminger und alle Gäste der Stadt im Jubiläumsjahr umgesetzt werden können. Bei einem ersten Treffen kamen 18 Gastronomen zusammen und erste Ideen wurden besprochen. Aber noch steht nichts fest und es ist Zeit und Raum für Vorschläge aller Art. „Wir möchten möglichst alle Gastronomen und Gastronominnen aus Restaurants, Cafés, Bars, Imbiss, alle Bäcker, Metzger oder Feinkosthändler mit ins Boot holen und gemeinsam tolle Aktionen entwickeln“, betont Doreen Seeberger, Leiterin Tourismus. Das Gastro-Team 2025 wird begleitet werden durch das Stadtmarketing der Stadt Memmingen und das Tourismusamt.

Gastro-Team 2025 entsteht - Weitere Interessenten können sich melden

Interessierte Gastronomen und Foodisten können sich zu den zukünftigen Treffen anmelden unter info@memmingen.de. (Name, Unternehmen, Adresse und Telefonnummer). Das Tourismusamt erstellt einen Verteiler. Die Treffen finden immer am letzten Montag im Quartal in wechselnden Lokalen statt.

