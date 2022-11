Memmingen gedenkt der Novemberpogrome 1938

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Am Mahnmal am Ort der 1938 zerstörten Memminger Synagoge versammelten sich am vergangenen Mittwoch rund 200 Bürgerinnen und Bürger. Sie gedachten der Novemberpogrome von 1938. © Gunderlach

Memmingen - In der Nacht vom 9. auf den 10. November 1938 fanden die Novemberpogrome statt. In ganz Deutschland organisierten die Nationalsozialisten Gewalttaten gegen Juden, stürmten und zerstörten Wohnungen, Geschäfte und Synagogen. Mehrere 100 Menschen jüdischen Glaubens wurden ermordet und Zehntausende in Konzentrationslager deportiert.

Auch die 1909 eingeweihte Memminger Synagoge, die am Schweizerberg stand, wurde zerstört und im Anschluss komplett abgerissen. Heute steht an ihrem ehemaligen Standort ein Gedenkstein, der an die Synagoge erinnert und auf dessen Seitenflügeln die Namen aller ermordeten jüdischen Memmingerinnen und Memminger aufgelistet sind. Seit 50 Jahren wird dort mit einer jährlichen Gedenkveranstaltung an die Novemberpogrome 1938 erinnert. Dieses Jahr kamen trotz Regenwetters rund 200 Bürgerinnen und Bürger an den Schweizerberg zu der von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft (DIG) Memmingen, dem Deutschen Gewerkschaftsbund (DGB) und der Katholischen Arbeitnehmerbewegung organisierten Gedenkstunde.

Eröffnet wurde die Veranstaltung vom Memminger Alt-Oberbürgermeister, Dr. Ivo Holzinger. Er ist Vorsitzender der DIG Memmingen. Holzinger erinnerte sich in seiner Rede, dass bei seiner ersten Gedenkveranstaltung vor über 40 Jahren nur zehn bis 15 Leute gekommen seien – heute habe sich die Zahl mehr als verzehnfacht. Der aktuelle Memminger Oberbürgermeister, Manfred Schilder, sprach ebenfalls ein Grußwort. Schilder ging insbesondere auf den wieder wachsenden Antisemitismus in Deutschland und die Wichtigkeit des Gedenkens an historische Ereignisse wie den 9. November 1938 ein: „Keine Gesellschaft und kein Staat kann ohne Erinnerung und ohne Gedächtnis leben“, betonte er.

Hauptredner der diesjährigen Gedenkstunde war Professor Dr. Klaus Wolf, Inhaber des Lehrstuhls für Deutsche Literatur und Sprache in Bayern an der Universität Augsburg. Er gab in seiner rund 20-minütigen Rede einen kurzweiligen Rückblick in jüdisches Leben in Memmingen und Bayern in den vergangenen Jahrhunderten. „Juden sind die ältesten Bayern und Schwaben“, fasste Wolf zusammen. Für ihn ist das Sichtbarmachen jüdischen Lebens und die Erinnerung an dieses entscheidend. „Durch Identifikation jüdischen Lebens vor Ort kann eine bessere Identifikation der Jüngeren mit der Vergangenheit erreicht werden“, betonte Wolf. Musikalisch begleitet wurde die Gedenkstunde von Günter Schwanghart an der Klarinette und Enes Ludwig an der Gitarre.

Im Anschluss waren die Besucherinnen und Besucher eingeladen, eine Ausstellung von Schülerinnen und Schülern der benachbarten Bismarckschule zum Thema „Erinnerung zur Reichspogromnacht 1938“ anzuschauen. Für diese hatten sich verschiedene Klassen mit der Geschichte des jüdischen Lebens in Memmingen, der Reichspogromnacht 1938, aber auch mit Alltagsrassismus und Antisemitismus heute und mit Themen wie dem Tod von George Floyd 2020 oder den aktuellen Protesten in Iran beschäftigt. Heraus kamen individuelle und berührende Themenplakate und Infostände, die in den Schulgängen ausgestellt waren.