Memmingen hat ältesten überdachten Wehrgang in Deutschland

An dem aufwändig sanierten Teilstück der Historischen Stadtmauer an der Kohlschanze befindet sich der älteste bekannte überdachte Wehrgang in Deutschland aus dem Jahr 1373. © Rainer Becker

Memmingen - Ein eher unscheinbarer Aufgang neben dem Schuhhaus Cornelius in der Kalchstraße führt zu einem aufwändig sanierten Teilstück der Historischen Stadtmauer an der Kohlschanze. Und dieser etwa 180 Meter lange Gang ist höchst interessant, wie der Bauforscher und Bauingenieur Dr. Christian Kayser anlässlich der Schlüsselübergabe zu dem überdachten Wehrgang erläuterte.

„Wir haben hier den ältesten bekannten überdachten Wehrgang in Deutschland aus dem Jahr 1373, und der Bau der Stadtmauer in der Kalchvorstadt reicht sogar bis vor 1300 zurück. Die Kalktuffquader, die wir hier sehen, sind noch genau diese alte Mauer“, so Kayser.



Oberbürgermeister Manfred Schilder ist begeistert: „Das Bauwerk ist ungeheuer beeindruckend, und der Blick von der Mauer auf die umliegende Stadt lässt einen eintauchen in unsere bewegte Stadtgeschichte“. An die Stadtführerinnen und Stadtführer gewandt sagte er: „Ich freue mich, dass Sie die Memminger sowie die Gäste der Stadt auf die Mauer führen werden und die Stadtgeschichte erlebbar machen“. Danach übergab der Oberbürgermeister die Torschlüssel an die sieben Stadtführerinnen und Stadtführer.



Beim anschließenden Aufgang zum Wehrgang erläuterte Dr. Kayser noch einige interessante Details zum Maueraufgang, die auch in seinem Buch „Die Stadtmauer von Memmingen“ detailliert beschrieben sind. Oben angekommen, verläuft der Weg zunächst zwischen der Brustwehr mit ihren Schießscharten auf der einen Seite und privaten Terrassen auf der anderen Seite. Schließlich öffnet sich der Blick auf das stattliche Mauerwerk und den prächtigen überdachten Wehrgang.



Ein Besuch der insgesamt zwei Kilometer langen Stadtmauer lohnt sich immer. Dazu gibt es ab dem Frühjahr 2022 vielfältige Möglichkeiten, zum Beispiel im Rahmen der öffentlichen Freitagsführung „Zauber der Altstadt | Prunk & Pomp“. Auch in privaten Führungen ist eine Begehung der Kohlschanze auf Wunsch möglich.



Und wer tiefer in die Geschichte der Stadtmauer einsteigen möchte, darf sich auf die dreiteilige Führung „An der Mauer – Auf der Lauer“ freuen. In drei Terminen am 10./16./17. Juni können Interessierte die Wehranlagen Stück für Stück begehen und erkunden. (rb)