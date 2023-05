Memmingen im Musikfieber: Musiknacht lockt Tausende hinterm Ofen vor

Von: Tom Otto

„Wild’n Rough“: Im Anbau der „Tanne“ war der Bandname Programm. © Tom Otto

Memmingen – So lebendig zeigte sich die Altstadt seit gefühlten 400 Jahren nicht mehr: Die Musiknacht wurde in allen teilnehmenden Kneipen, Bars und Clubs neugierig und begeistert angenommen. Über all standen die Gäste bis auf die Straßen vor den Lokalen, weil es aus Sicherheitsgründen keinen Einlass mehr gab.

Auf den Straßen und Plätzen kamen die verschiedensten Menschen zusammen; die üblichen „Blasen“ in denen sich die meisten bewegen, waren an diesem Abend außer Kraft gesetzt. Des Öfteren waren Sätze zu hören wie: „Spannend, wie unterschiedlich die Leute hier sind.“ Andere kamen kaum aus den Wiedersehens-Umarmungen nach langen Jahren des „Abtauchens“ heraus. Von den Veranstaltern wurden bis zu 1.700 Gäste erwartet. Faktisch dürften es im Laufe des Abends mindestens doppelt so viele gewesen sein.

Die unterschiedlichsten Musikstile und Genres – von Rock über Latin Jazz, Salsa und Italo Pop bis zu Tech House wurden geboten, und – bis auf die Klassik-Fans -– kamen vermutlich alle auf ihre Kosten. In der Villa Euphoria in der Buxacher Straße legten „Tony And The Tides“ mit ihrem Classic Rock und Rock’n Roll los und sorgten schon um kurz nach halb neun Uhr abends für ein volles Haus. In Kelly’s Irish Pub in der Ulmer Straße lockte der Sound von der grünen Insel von Gav Carpenter. Wie vor der Corona-Zeit zog der Irish Rock ’n’ Roll schon früh die Menschen an: Um Viertel vor neun gab es keinen freien Stehplatz mehr, während die Menschen am Eingang noch Schlange standen, kamen ihnen vom übervollen Gastraum schon die ersten wieder entgegen, denen es zu voll war. Ein paar Meter weiter im Stanley’s, der Club des Parkhotels, ging es mit „DownSized“ musikalisch zwar gediegener und ruhiger dafür aber stimmgewaltiger zu. Das Motto dort: „Große Songs mit kleiner Besetzung“ war mit Cover-Songs und teilweise eigenen Arrangements von bekannten Pop-Werken ein Volltreffer für die begeisterten Gäste. Von den Beatles über Sportfreunde Stiller, Karat, Amy Winehouse bis zu Bruce Springsteen waren alle Größen des Business vertreten. In der südlichen Altstadt, im „Bermuda-Dreieck“ zwischen Weber-, Baum- und Tannenstraße wurden schon eher die härteren Töne zum Klingen gebracht.

Im scheunenartigen Anbau der „Tanne“ war mit „Wild’n Rough“ schon im Bandnamen alles gesagt und sie enttäuschten ihr Publikum nicht. Das große offene Scheunentor und die hohe Halle sorgten trotz eng gefüllter Reihen nicht nur im musikalischen, sondern auch im Wortsinn für eine gute Atmosphäre. „Dark Rose“ im Uno sowie die „Evil Roses“ in der Rockbar gaben ebenfalls alles und mussten dabei wegen der vielen begeisterten Gäste gegen ordentlich „dicke Luft“ anspielen.

