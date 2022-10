Memmingen ist nun ein „Ort der Demokratie“

Von: Tom Otto

Die neu geschaffene Stele vor der Kramerzunft weist Memmingen als einen der „Orte der Demokratie“ in Bayern aus. © Alexandra Wehr

Memmingen - Mit der Eröffnung einer Wanderausstellung im Kreuzherrnsaal, der Enthüllung einer Stele vor dem Kramer-Zunft-Haus und einem Festakt in der Stadthalle feierte die Stadt am vergangenen Donnerstag die Auszeichnung als „Ort der Demokratie“. Memmingen ist damit einer von 13 Orten im Bayern, deren Beitrag zur Entwicklung der freiheitlich- demokratischen Grundordnung durch den Bayerischen Landtag gewürdigt wurde.

Die Feierlichkeiten begannen am Nachmittag mit der Eröffnung der Wanderausstellung „Orte der Demokratie“ im Kreuzherrnsaal. Diese Ausstellung, die der Bayerische Landtag in Auftrag gab, zeigt die 13 ausgewählten Orte und die jeweiligen historischen Ereignisse in einer Mischung aus historisch-wissenschaftlichen Text, Fotos und vor allem „Graphic Novells“. Diese Comic-ähnliche Darstellung erleichterte den Machern die Aufgabe der bildlichen Darstellung historischer Ereignisse, weil von den frühen Geschehnissen ja noch keine Fotos existieren. Die „Graphic Novells“ sollen jedoch auch die dargestellten Begebenheiten für Nicht-Historiker verständlich machen.

Zeitstrahl der Demokratieentwicklung

Memmingen mit der Kramerzunft und dem Verfassen der „12 Artikel“ von 1525 ist bei dieser Ausstellung der früheste Ort. Sie zeigte jedoch nicht einen direkten Zeitstrahl der Demokratieentwicklung in Bayern von damals bis heute. Die Kuratorin Laura Mokrohs sieht darin eher einen Streifzug durch die Geschichte. Bei genauer Betrachtung fällt auf, dass die ausgewählten Ereignisse stets in Zeiten starker gesellschaftlicher Umbrüche stattfanden. Die „12 Artikel“ von 1525 in Memmingen sind ohne die Reformation Martin Luthers und eine Auflehnung gegen kirchliche und politische Obrigkeiten nicht denkbar. Die anderen ausgewählten Orte stammen aus den unruhigen Zeiten des so genannten Vor-Märzes, der Auflehnung von Bürgern gegen Adel und Herrschaft, dann folgen die Umbruchzeiten nach dem Ersten und Zweiten Weltkrieg mit ihren gesellschaftlichen Umwälzungen. Allerdings gibt es auch einen Ort, der in unserer Neuzeit spielt: Der erfolgreiche Widerstand der Gemeinde Ermershausen aus dem Jahr 1978 gegen die Gebietsreform in Bayern schaffte es immerhin auch in die Ausstellung. Damals wehrten sich die Bürger dort über Jahre hinweg mit Erfolg gegen den Verlust ihrer kommunalen Selbstständigkeit.

Ansätze moderner Grundrechte

Landtagspräsidentin Ilse Aigner betonte bei ihrem Grußwort zur Ausstellung die Bedeutung der „12 Artikel“: „Darin erkennen wir erste Ansätze der modernen Grundrechte“. Die Bauern wollten damals mit der Obrigkeit über die Verbesserung ihrer sozialen und gesellschaftlichen Lage verhandeln. Mit Argumenten und ausdrücklich ohne Waffen – doch das ließ die Obrigkeit nicht zu und schlug die Bauern mit Waffengewalt nieder.

Im Anschluss an die Ausstellungseröffnung enthüllte Ilse Aigner auf dem Rossmarkt vor der Kramerzunft noch eine eigens gefertigte Stele, die an diesen „Ort der Demokratie“ erinnern soll.

Die Wanderausstellung in Memmingen ist noch bis 13. November im Kreuzherrnsaal zu sehen, Die Öffnungszeiten sind von Dienstag bis Sonntag jeweils von 11 bis 17 Uhr, der Eintritt ist frei.