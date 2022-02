Memmingen: Jugendhilfeausschuss beklagt Personalnotstand in KiTas

Von: Tom Otto

Der Stadtjugendring (SJR) geht davon aus, dass im April wieder ein Osterferienprogramm angeboten werden kann und stellte die geplanten Aktivitäten vor. Näheres dazu finden interessierte Eltern unter www.sjr-mm.de/ferienprogramm/. Darüber hinaus ist ein Jugend-Besuch in der italienischen Partnerstadt Teramo vom 26. bis 29. Mai geplant. Infos dazu ebenfalls beim SJR. © Tom Otto

Memmingen - Auf seiner ersten Sitzung im neuen Jahr zog der Jugendhilfeausschuss der Stadt Bilanz über das vergangene Jahr. KiTa-Amtsleiter Bernhard Hölzle bestätigte, dass Ende 2021 noch 20 unbesetzte Stellen in seinem Bereich festzustellen sind. Oberbürgermeister Manfred Schilder sprach gar davon, dass die Personalgewinnung eine größere Herausforderung sei als die Investitionen in Infrastruktur.

Das Jahr 2021 sei geprägt gewesen von den Einschränkungen der Corona-Maßnahmen. Die Angebotsreduzierungen seien zwar für Eltern, Mitarbeiter und Kinder belastend gewesen, konnten jedoch trotz knapper Personalstände relativ gut umgesetzt werden. Lediglich in einer KiTa musste über drei Wochen eine Krippen-Gruppe geschlossen werden. Diese und weitere Einschränkungen waren aber vor allem auf den hohen Krankenstand und nicht auf Corona zurückzuführen.



Kita-Ausbau fortsetzen



Grundlage der KiTa-Planung sei vor allem die Einwohnerentwicklung. Die Einwohnerzahlen stiegen erneut im Vergleich zum Vorjahr insgesamt an, auch künftig ist mit insgesamt steigenden Bevölkerungszahlen zu rechnen. Diese Entwicklung wird sich bis voraussichtlich 2030 fortsetzen. Der Ausbau der Kinderbetreuung müsse deshalb fortgesetzt werden. Die deutlich angespanntere Haushaltslage der Stadt Memmingen, die für 2022 erwartet wird, hat dazu geführt, dass die ursprüngliche Haushaltsplanung nochmals überarbeitet werden musste. An den Personalkosten, die immerhin 85 Prozent der Kosten ausmachen, werde sich relativ wenig ändern lassen. Die Ansätze für die personelle Weiterentwicklung und für den KiTa-Ausbau werden nicht in Frage gestellt.



Im Bereich der Elternbeiträge werden jedoch leichtere Erhöhungen ab April dieses Jahres diskutiert. Damit solle eine Gesamtsumme von 15.000 Euro eingespart werden. Für die einzelnen Familien, die nicht von der Beitragszahlung durch das Jugendamt befreit sind, handelt es sich dabei jedoch um sehr moderate Anhebungen. Für die KiTas, Horte und Kindergärten ist für eine durchschnittliche Betreuungszeit von vier bis fünf Stunden täglich eine Anhebung von drei bis fünf Euro pro Monat aktuell mit den Elternbeiräten in der Diskussion. „Die turnusmäßige Anpassung zum 1. September 2021 wurde auf 2022 verschoben, da den Eltern in 2021 bereits von den allgemeinen Umständen her ausreichend zugemutet wurde“, so Hölzle. Auch für die Zukunft wolle man alle zwei Jahre eine leichte Erhöhung anpeilen, die auch für die Eltern leistbar sind anstatt größere Beitragserhöhungen auf einmal vorzunehmen.



Elternbeiträge steigen leicht



Jugendamtsleiter Michael Wagner berichtete von der ersten Sitzung des Memminger Jugendparlamentes im zurückliegenden Jahr. Damit habe die Teilhabe von jungen Menschen auch am politischen Leben in Memmingen eine weitere wichtige Säule bekommen. Leider seien auch die Sitzungen von Kinder- und Jugendparlament von den Maßnahmen bedingten Einschränkungen betroffen gewesen.



Mit der Einrichtung der Internetseite memmingen.de/jugend durch den Stadtjugendpfleger wurden wichtige Informationen für junge Menschen gebündelt und sollen einen Überblick über verschiedene jugendrelevante Themen im Memmingen geben. Die Zahl der Meldungen von Kindeswohlgefährdungen ist erstmals seit fünf Jahren zurückgegangen und liegt nun bei 219 (Vorjahr 262). 61 Mal lag nach Überprüfung durch den Sozialen Beratungsdienst eine akute oder latente Kindeswohlgefährdung vor, so Wagner.