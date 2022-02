Memmingen: Kindertageseinrichtung am neuen Klinikum?

Die SPD-Stadtratsfraktion hat bei Oberbürgermeister Manfred Schilder beantragt, bereits im Rahmen der Planung den Bau einer Kindertageseinrichtung im oder am Neubau des Memminger Klinikums vorzusehen (Symbolfoto). © PantherMedia/Patrick Daxenbichler

Memmingen - Die SPD-Stadtratsfraktion hat bei Oberbürgermeister Manfred Schilder beantragt, bereits im Rahmen der Planung den Bau einer Kindertageseinrichtung im oder am Neubau des Memminger Klinikums vorzusehen.

Durch den ständig wachsenden Betreuungsbedarf für Kinder – insbesondere im Krippen- und Kindergartenalter – stoßen die Kindertageseinrichtungen in Memmingen an ihre Kapazitätsgrenzen, so die SPD-Stadtratsfraktion. Ivo Holzinger, der SPD-Referent für Kindergärten, sieht im Bau einer KiTa am oder im neuen Klinikum eine weitere große Chance.

Ivo Holzinger, Referent für Kinder, Kindertageseinrichtungen und Kinderspielplätze, hält eine neue KiTa am oder im Klinikum für zukunftsweisend. © Susanne Marx

„Auf Grund des bestehenden Personalmangels an medizinischen und pflegerischen Fachkräften, die schon jetzt an ihrer Belastungsgrenze arbeiten, müssen wir unser Klinikum als Arbeitgeber attraktiv gestalten.“ Deshalb biete es sich an, bereits im Rahmen der Planung den Bau einer Kindertageseinrichtung im oder am Neubau des Memminger Klinikums vorzusehen, die in erster Linie für Kinder der am Klinikum Beschäftigten offenstehen sollte. „Zunächst sollten etwaige Förderungsmöglichkeiten ausgelotet und abgeklärt werden, ob die Stadt Memmingen oder das Klinikum Memmingen selbst aus rechtlichen oder tatsächlichen Gründen als Träger auftreten sollte“, so die SPD-Stadtratsfraktion. Das Modell eines „Betriebskindergartens“ werde gerade erfolgreich vom Bürgerstift Memmingen erprobt, so dass hier sicherlich bereits erste Erfahrungen gesammelt werden können. Holzinger bittet, den Antrag baldmöglichst im Finanz- und Hauptausschuss zu behandeln, damit die entsprechenden Haushaltsmittel eingeplant werden können.

(MK)