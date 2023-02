Memmingen: Marktkaufleute und Schausteller hoffen auf bessere Zeiten

Von: Rainer Becker

Im Amt bestätigt: Der wiedergewählte 1. Vorsitzende Franz Vetter sen. © Rainer Becker

Memmingen - Zur Jahreshauptversammlung der Marktkaufleute und Schausteller der Bezirksstelle Memmingen trafen sich etwa 30 Mitglieder bei Rohrbecks am Schrannenplatz.

In seiner Eröffnungsrede äußerte der 1. Vorsitzende der Bezirksstelle Memmingen, Franz Vetter sen., seine Erleichterung darüber, dass es jetzt endlich wieder richtig losgeht mit den Jahrmärkten und auch mit den regelmäßigen Versammlungen der Marktkaufleute und Schausteller. Denn dies war auch die erste Versammlung seit März 2019.

Es sind schwierige Jahre für das Gewerbe der Schausteller und Marktkaufleute gewesen, weil die Verdienstmöglichkeiten aufgrund der Covid-19-Einschränkungen praktisch gegen null liefen, so Vetter. In 2020 und in 2021 fanden keine Veranstaltungen statt, erst Ende 2022 ging es mit dem Christkindlmarkt endlich wieder los. Und wegen der gestiegenen Energiepreise sei die Gesamtsituation jetzt auch nicht einfach.

Auch der aus München angereiste Präsident der Bayerischen Marktkaufleute und Schausteller, Wenzel Bradac, berichtete von den schweren Zeiten und im Anschluss auch von den Ergebnissen der Landesdelegiertenkonferenz in München, bei der es unter anderem um die eingeschränkten Verdienstmöglichkeiten in diesen Zeiten ging. Aber, so betonte Bradac, ohne staatliche Hilfen hätten es viele Gewerbetreibende überhaupt nicht geschafft. Laut Bradac seien diese Hilfen europaweit nur in Deutschland gezahlt worden.

Nach den Grußworten von Oberbürgermeister Manfred Schilder und des Marktbeauftragten der Stadt Memmingen Rolf Spitz, freuen sich alle auf eine neue Saison – die, so die einhellige Meinung, sicherlich nicht ganz sorgenfrei ablaufen wird - blicken aber optimistisch auf das Jahr 2023.

Nach den Grußworten und Reden erfolgten die vereinsrechtlichen Tagesordnungspunkte bis hin zum Kassenbericht und den Neuwahlen. Und hier stellten sich die bisherigen Amtsinhaber zur Wiederwahl und wurden ausnahmslos einstimmig wiedergewählt.

