Memmingen: Mit 2.000 Gramm zur Königswürde

Nach drei Jahren ein neuer Fischerkönig – Luca I., der Frische

Memmingen – Nach - für alle Freunde des Memminger Fischertages - schier endlos scheinenden dreiJahren ohne DIE Traditionsveranstaltung in der Stadt, war es am Samstag endlich wieder soweit. Die Bachfischer (und eine Fischerin) durften endlich wieder „neijucken“ und die Maustadt bekam einen neuen Regenten!

Bereits am Freitagabend konnte man angesichts der Massen an Menschen, die die Innenstadt bis in die frühen Morgenstunden hinein bevölkerten erahnen, was einen am Samstagmorgen erwarten würde. Und obwohl es der Wettergott – wieder einmal wie so oft in der Vergangenheit – nicht so wirklich gut meinte mit den wackeren Fischersleut` und ihren begeisterten Zuschauern, tat das der Freude und Stimmung keinen Abbruch.

Bevor es aber ans Ausfischen ging, sammelten sich die Fischer auf dem Hof der ehemaligen Realschule zusammen mit der Musikkapelle Amendingen. Diese führte den Fischerzug von der Zangmeisterstraße über die Herrenstraße und die Fußgängerzone bis zum Schrannenplatz. Hier erfolgte traditionsgemäß der Fischerspruch und anschließend begaben sich alle Fischer (und die eine Fischerin) und ihre Begleiter/innen an ihre Plätze entlang des Memminger Stadtbaches.

Und hier nahm die Zeremonie am Samstagmorgen ihren altbekannten Lauf: kurz vor 8 Uhr wurde es rings um den gesamten Stadtbach mucksmäuschenstill, keiner wollte den Böllerschuss verpassen. Als dieser Punkt 8 Uhr ertönte, gab es kein Halten mehr, rund 1200 Stadtbachfischer jeden Alters - und eine Fischerin - juckten mit großem Hallo in den Bach und machten sich auf die Jagd nach der größten Forelle. Begeistert angefeuert von zehntausenden Zuschauern, von denen viele die Fischer mit mehr oder weniger fachkundigen Tipps und Ratschlägen bedachten.

Viele der Fischer kämpften bis zur Erschöpfung – besonders die jüngsten, aber auch manche älteren - um die schwerste Forelle. Auch die Neu-Ausfischerin Christiane Renz juckte unter großer (auch medialer) Aufmerksamkeit in den Stadtbach, fing zwei ordentliche Forellen, entließ die Fische danach aber wieder zurück ins Wasser. Sie hatte in einem jahrelangen Rechtsstreit mit dem Fischertagsverein um eine Änderung der Vereinssatzung gerungen, da diese bislang keine weiblichen Stadtbachfischer zugelassen hatte. Im vergangenen Jahr hatte ihr das Landgericht Memmingen schließlich Recht gegeben - die Satzung wurde geändert und künftig dürfen auch Frauen in den Bach „jucken“. Ob sich künftig weitere Frauen der streitbaren Christiane Renz anschließen werden, wird sich spätestens nächstes Jahr zeigen.

Um 8:45 war das Ausfischen vorbei und die Fische wurde am Markplatz ausgewogen. Der neue Fischerkönig stand dann sehr schnell fest. Seine Forelle wog genau 2.000 Gramm. Gefangen hat sie der 28-jährige Luca Wassermann - Luca I. (Der Frische). Er löst damit den vorherigen Fischerkönig Walter Gröner IV (Der Taucher, 2019 mit 1.840 Gramm Forelle gewonnen) der traditionsgemäß beim Krönungsfrühschoppen in der Stadionhalle unsanft verabschiedet wurde. und Platz machen musste für den Fischerkönig 2022! (rb/es)

Rubriklistenbild: © Rainer Becker