Memmingen: Mit einem Abschiedsabend beginnt eine neue Zeit für das Landestheater Schwaben

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Zum letzten Mal stand das aktuelle Ensemble des Landestheaters Schwaben in dieser Besetzung auf der Bühne. Zum Abschied sangen die Schauspielerinnen und Schauspieler „(I’ve Had) The Time of My Life“. © Gunderlach

Memmingen – Im Landestheater Schwaben (LTS) steht ein großer Umbruch bevor. Nach sechs erfolgreichen Jahren verlässt Intendantin Dr. Kathrin Mädler mit einem großen Teil des Ensembles und mehreren Teammitgliedern ab der Spielzeit 2022/2023 Memmingen Richtung Oberhausen. Am größten Schauspielhaus im Westen des Ruhrgebiets, dem Theater Oberhausen, wird sie neue Intendantin. Zum Abschied gab es am vergangenen Samstag viele Highlights der letzten Jahre, zusammengefasst in dem Stück „Von Herzen – Liebesszenen aus sechs Jahren Memmingen“.



Dabei spielten die Schauspielerinnen und Schauspieler kurze Szenen aus verschiedenen Inszenierungen der gemeinsamen Jahre, beispielsweise aus „Das Käthchen von Heilbronn“ aus der Spielzeit 2017/2018, aus „Der Reisende“ aus der Spielzeit 2019/2020 oder aus dem Stück „Natur“ aus der Spielzeit 2021/2022. Inszeniert wurde dieser Abschied von Dr. Kathrin Mädler und ihrer Chefdramaturgin Anne Verena Freybott, die als neue Leiterin von Open Haus & Jungem Theater mit nach Oberhausen geht. In den rund eineinhalb Stunden, die „Von Herzen“ dauerte, zeigten alle Beteiligten eindrücklich, was das Landestheater Schwaben in den vergangenen Jahren so besonders und über die schwäbisch-bayerischen Grenzen hinaus bekannt gemacht hat.



„Von Herzen“ war auch das Bühnenbild des Abschiedsstücks

Das Bühnenbild des Abschiedsstücks bestand aus einem roten Herz mit Steckblumen aus Plastik. Diese regnete es zum Ende auf die Bühne und die Schauspielerinnen und Schauspieler verteilten an jeden Gast eine. © Gunderlach

Egal, ob neue oder historische Stücke – es wurden immer aktuelle Fragen behandelt, sei es zum Thema Krieg, Klimawandel oder Gleichberechtigung. In der Abschiedsvorstellung kamen auch noch einmal alle Tonlagen zum Ausdruck, in denen die Darstellungen gespielt wurden – humorvoll, leidenschaftlich, melancholisch, ernst, laut, leise, schrill, sarkastisch, bitterböse oder tieftraurig. So durften Franziska Roth und Klaus Philipp in der gezeigten Szene aus „Der Reisende“, die tragische Geschichte eines vertriebenen jüdischen Kaufmanns, der durch die nationalsozialistischen Novemberpogrome alles, sein Zuhause, seine Familie und am Ende sich selbst, verliert, brandaktuell das Aneinanderklammern eines Ehepaars in Kriegs- und Fluchtzeiten verdeutlichen.



Sehr eindrücklich, weil sehr passend war auch die Szene aus „Ewig Jung“, einem Songdrama von Erik Gedeon. In dem Stück erleben eine Handvoll greiser Schauspielerinnen und Schauspieler überwiegend in Form von Liedern noch einmal ihre früheren Erfolge. In der Szene am Abend sangen die Schauspieler ein Stück aus dem Song „So bist du“ von Peter Maffay mit dem Textausschnitt „(…) Und wenn ich geh, geht nur ein Teil von mir“ – ein liebevoller Abschiedsgruß ans Memminger Publikum.



In „Von Herzen“ stand unangefochten das Ensemble, das das letzte Mal in dieser Konstellation auf der Bühne des Landestheaters Schwaben zusammenspielte, im Mittelpunkt. Acht Mitglieder gehen mit Mädler nach Oberhausen, zwei weitere verlassen das Landestheater für andere neue Herausforderungen. Das Bühnenbild des Abschiedsstücks bestand nur aus einem großen roten Herzen voller Steckblumen. Die Schauspielerinnen und Schauspieler, die in der gerade gezeigten Szene nicht mitspielten, blieben für die Zuschauerinnen und Zuschauer immer sichtbar im Hintergrund der Bühne sitzen. Insgesamt war es ein kurzweiliger Abschiedsabend, der großen Beifall beim Publikum fand.



Auf dem Theaterplatz bei Snacks und Getränken ins Gespräch kommen

Auf dem Theaterplatz wurden Snacks und Getränke angeboten und viele Sitzmöglichkeiten aufgestellt, um den letzten gemeinsamen Abend des Ensembles und Teams um Intendantin Dr. Kathrin Mädler zu feiern. © Gunderlach

Vor dem Landestheater gab es vom frühen Nachmittag bis Mitternacht die Möglichkeit, bei Snacks und Getränken ins Gespräch zu kommen oder auf einem Liegestuhl auf dem Theaterplatz zu verweilen. Damit jeder die Möglichkeit hatte, die Abschiedsvorstellung zu sehen, wurde sie zweimal nacheinander aufgeführt. Der Eintritt war frei.

Landestheater Schwaben ab 1. Oktober 2022 mit neuer Doppelspitze

Am 1. Oktober öffnet das Landestheater Schwaben mit neuer Leitung, der Doppelspitze Christine Hofer und Alexander May, und vielen neuen Gesichtern wieder seine Türen für die Spielzeit 2022/2023 unter dem (passenden) Motto „Andere Menschen fühlen“.



