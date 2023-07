Memmingen: Nach Rücktritt von drei Vorstandsmitgliedern kehrt im Tierheim und Tierschutzverein langsam Ruhe ein

Auch Tierheimleiterin nicht mehr im Amt

Memmingen - Nach der Demo der „Gassi-Gängerinnen“ von Ende Juni und heftigen Vorwürfen vor allem gegen den 1. Vorstand des Tierschutzvereins Wolfgang Courage (wir berichteten), ist dieser und zwei weitere Vorstandsmitglieder am vergangenen Wochenende mit sofortiger Wirkung von seinen Ämtern zurückgetreten. Etliche Vereinsmitglieder protestierten gegen Courages „autokratische Vereinsführung“, Vetternwirtschaft und Fehlentscheidungen in der Führung des vom Tierschutzverein geführten Memminger Tierheims. Jetzt stehen eine erneute Mitgliederversammlung (MV) und die Neuordnung im Vorstand an.

Mit dem 1. Vorstand traten auch dessen Sohn und Schriftführer sowie die Kassiererin von den Vorstandposten zurück. Auch die erst vor kurzem eingesetzte neue Geschäftsführerin, die Tochter des in der MV vom April abgewählten stellvertretenden Vorstands Heinz Wilke ist nicht mehr im Amt. Wie der noch amtierende 2. Vorstand und Tierarzt Dr. Martin Hofmann gegenüber dem Memminger KURIER bestätigte, habe sie kurz vor dem Rücktritt von Wolfgang Courage in beiderseitigem Einvernehmen ihren Geschäftsführungsvertrag mit sofortiger Wirkung aufgegeben. Das stellt Dr. Hofmann aktuell vor einige praktische Probleme bei der Aufrechterhaltung der laufenden Geschäfte, da eine formelle Übergabe von E-Mailkonten und anderen wichtigen Daten für die Betriebsführung noch nicht stattgefunden habe.

Wolfgang Courage bestätigte gegenüber unserer Zeitung die Rücktritte im Vorstand. Noch zwei Wochen vorher hatte er die Rücktrittsforderung von Dr. Hofmann abgelehnt. Es habe zwischenzeitlich noch einiges Formelles abgeschlossen werden müssen, bevor er zurücktrat, so Courage. Unter anderem sei nun „die Buchhaltung taggenau abgeschlossen“ worden, um „einen sauberen Schnitt“ zu ermöglichen. Er wolle sich der wachsenden Belastung durch die Vorwürfe nicht mehr länger aussetzen und auch Schaden von seiner Familie abwenden. Er habe „sich nichts vorzuwerfen, auch wenn er für Vieles herhalten musste“, meinte Courage.

Tierarzt Dr. Hofmann, der zwischenzeitlich dafür sorgt, dass der Tierheimbetrieb aufrechterhalten wird, sieht zwar viel zusätzliche Arbeit auf sich zukommen, aber „auch ein großes Aufatmen bei vielen Engagierten und viel Licht am Horizont“. So wolle die noch vor kurzem vom ehemaligen Vorstand mit sofortiger Wirkung gekündigte Tierpflegerin wieder voll einsteigen. „Sie ist eine wichtige und kompetente Säule in den Betriebsabläufen“, so Dr. Hofmann. „Hier geht es nicht nur um das Wohl der dort beheimateten Tiere, sondern auch um ein kleines Unternehmen mit etwa 500.000 Euro an Spenden und Zuwendungen, die sauber verwaltet werden müssen.“

Er selbst wird von vielen, die gegen die Missstände aufbegehrten, gedrängt, künftig den Vereinsvorsitz zu übernehmen. Mittlerweile hat er sich dazu auch durchgerungen, bei der bald stattfindenden Mitgliederversammlung dafür zu kandidieren. Auch für die Kassiererin und den weiteren stellvertretenden Vorstand, die zurücktraten, gebe es bereits kompetente Kandidaten. Die Mitgliederversammlung, die darüber und weitere Änderungen entscheiden wird, soll am ersten Augustwochenende stattfinden.

