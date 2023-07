Neues Dachser Hochregallager eingeweiht

Von: Tom Otto

Weithin sichtbar ragt das neue vollautomatisierte Hochregallager mit einer stolzen Höhe von 32 Metern in den Himmel über dem Memminger Gewerbegebiet Nord. © Tom Otto

Memmingen - Gut 100 Gäste aus Politik, Verwaltung und Wirtschaft feierten am letzten Wochenende die Einweihung des neuen Dachser Hochregallagers im nördlichen Gewerbegebiet.

Mit 32 Metern Höhe macht das automatisierte Hochregallager seinem Namen alle Ehre und ist schon von weitem gut sichtbar. Mit einer Investition von rund 30 Millionen Euro hat das Familienunternehmen mit Sitz in Kempten den Standort Memmingen mit dem Logistikzentrum Allgäu zum weltweit größten operativen Standort ausgebaut. Damit bietet Dachser nun in Memmingen insgesamt über 200.000 Palettenplätze an.

„In Memmingen arbeiten mittlerweile etwa 830 Beschäftigte“, so Dachser CEO Burkhard Eling. Im neuen Hochregallager selbst wird man vergeblich nach Mitarbeitern suchen: Der Betrieb und die Bestückung der dort möglichen 52.000 Palettenplätze mit ungekühlten Lebensmitteln und Lebensmittelverpackungen ist hochmodern organisiert und vollautomatisiert. 400 Paletten pro Stunde lassen sich jeweils im Wareneingang und Warenausgang abwickeln.

Neues Dachser Hochregallager eingeweiht - Wichtigstes Neubauprojekt der vergangenen Jahre

Das Hochregallager sei für Dachser eines der wichtigsten Neubauprojekte der vergangenen Jahre, so CEO Eling. Das komme nicht nur dem Standort Memmingen, sondern dem gesamten Unternehmen Dachser zugute. Viele neue Arbeitsplätze kamen bei dem Neubau nicht hinzu. Lediglich bei der Lkw-Be- und Entladung sowie bei den Kommissionierungsarbeiten im Vorgebäude ist die menschliche Arbeitskraft noch notwendig. Im Hochregallager selbst ist alles vollautomatisiert. Von den 22 Lkw-Be- und Entladetoren können bislang erst zwei vollautomatisch abgefertigt werden, wenn die Kunden und deren Lastkraftwagen entsprechend ausgestattet sind.

Das hochmoderne „Warehouse“ in der Tschernihiwstraße im Gewerbegebiet Nord ist nicht nur auf Effizienz, sondern auch auf Nachhaltigkeit ausgelegt. Sollte der Betrieb mit der Energieerzeugung aus einer eigenen Photovoltaikanlage auf dem Dach einmal nicht abgedeckt werden können, wird der restliche benötigte Strom zu 100 Prozent aus regenerativer Wasserkraft und Windenergie aus dem öffentlichen Netz sowie dem Anschluss an das energieeffiziente Fernwärmenetz zugesetzt.