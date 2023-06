Memmingen nimmt vom 21. Juni bis 11. Juli 2023 an der Kampagne „Stadtradeln“ teil

Sind bereit in die Pedale zu treten: Urs Keil (Radverkehrsbeauftragter), Alexandra Hartge (Koordinatorin des Stadtradelns) und Oberbürgermeister Jan Rothenbacher. © Stadt Memmingen

Memmingen – Bereits zum fünften Mal nimmt die Stadt Memmingen an der Kampagne „Stadtradeln“ teil. Vom 21. Juni bis 11. Juli 2023 können sich alle aus Memmingen und Umgebung an der dreiwöchigen Kampagne des Klima-Bündnisses beteiligen. Jeder Kilometer, der im Aktionszeitraum „erradelt“ wird, kann unter www.stadtradeln.de oder direkt über die Stadtradeln-App eingetragen werden.

Große Feier zum offiziellen Start am 21. Juni 2023

Der offizielle Start des Stadtradelns wird in diesem Jahr wieder groß gefeiert und findet am Mittwoch, 21. Juni 2023, um 18:15 Uhr auf dem Marktplatz statt. Bereits ab 16 Uhr gibt es ein buntes Rahmenprogramm mit verschiedenen Ausstellern, einem Fahrradcheck und dem Spielmannszug der Feuerwehr. Im Anschluss an die Veranstaltung können die Gruppen gleich zur ersten Tour des Stadtradelns aufbrechen. Zusätzlich gibt es auch wieder die Möglichkeit beim Schulradeln teilzunehmen. Toller Nebeneffekt: Alle während des Schulradelns gesammelten Fahrradkilometer werden zugleich dem örtlichen Stadtradeln-Kilometerstand zugerechnet. Teilnehmende Schulen tragen somit tatkräftig zu einem guten Ergebnis beim Stadtradeln in Memmingen bei. Registrieren kann man sich unter www.stadtradeln.de und www.schulradeln-bayern.de.

Als besondere Anerkennung für alle Radelnden veranstaltet die Stadt Memmingen auch in diesem Jahr wieder eine Verlosung mit vielen, schönen Preisen. Gewinnen können alle, die im Aktionszeitraum als Team mehr als 500 Kilometer geradelt sind oder als Einzelperson mehr als 100 Kilometer lang in die Pedale getreten sind. Ebenso bekommt die Schule mit den meisten Kilometern einen Sonderpreis.



Oberbürgermeister Jan Rothenbacher hofft auf viel Zuspruch der Bevölkerung: „Im Herbst werde ich den Gewinnerinnen und Gewinnern persönlich meine Glückwünsche überbringen. Ich hoffe auf viele Teilnehmende, um dadurch aktiv ein Zeichen für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu setzen.“

