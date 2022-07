Nach Sanierung, Umbau und Erweiterung: Bernhard-Strigel-Gymnasium in Memmingen eingeweiht

„Was lange währt, wird endlich gut“

Memmingen – Nach einer mehr als drei Jahre dauernden Bauzeit sind alle Arbeiten am Bernhard-Strigel-Gymnasium nun abgeschlossen. Zu diesem Anlass wurde der Schulbau mit einer kleinen Feier in der Aula jetzt offiziell eingeweiht und den Gästen präsentiert. Oberbürgermeister Manfred Schilder ist stolz auf das Ergebnis. Vor allem auf die helle und freundliche Aula, dem gelungenen Herzstück des Umbaus, in der die Feier stattfand.

„Was lange währt, wird endlich gut; dieser Spruch passt hier ganz besonders, da wir die Sanierung schon so lange geplant hatten und dann zum Teil wieder verschieben mussten. Aber nun ist aus den beengten Räumlichkeiten ein modernes ansprechendes Schulgebäude entstanden, in das man hoffentlich gerne geht“, führte Oberbürgermeister Manfred Schilder aus. Auch wenn das die Schülerinnen und Schüler vielleicht nicht zugeben würden, scherzte er.



Architekt Wolfgang Obel stimmte in seiner launigen Rede dem Stadtoberhaupt zu, dass jeder Cent, der in Bildung investiert wird, in die Zukunft unserer Kinder investiert würde. „Schule soll ein Ort der Begegnung sein und das wurde von uns hier angestrebt und meines Erachtens auch toll verwirklicht.“ So wurde neben der ansprechenden Aula auch die gläserne Bücherei besser in das Gebäude integriert und die mit hellem Holz verkleideten Gesprächsecken geschaffen, die bei den Schülerinnen und Schülern sehr gut ankämen.



„Wir sind froh, dass die bewegten Zeiten – im wahrsten Sinne des Wortes – hinter den Schülerinnen und Schülern sowie den Lehrkräften des Strigel Gymnasiums liegen“, freut sich Schulleiter Patrick Schmitt. Nachdem während der Generalsanierung ein kleiner Teil der Klassen weiter in der Wieland Straße verblieb und der Großteil in den Räumen der Alten Realschule an der Buxacher Straße untergebracht war, war die Bauzeit für die meisten ein einziges hin und her. Doch mit Beendigung des dritten Bauabschnitts, gehören die „wandernden Klassen“ nun endgültig der Vergangenheit an und alle sind froh, dass das BSG nun auch in Bezug auf Ästhetik, Technik und Funktionalität auf den neuesten Stand gebracht wurde. Schmitt schloss sich seinen Vorrednern an und bedankte sich für die außerordentlich gute Zusammenarbeit mit allen Verantwortlichen, die zu diesem großartigen Ergebnis beigetragen hätten.



+ Pater Johannes Reiber (links) und Pfarrer Claus Ortmann bei der Segnung. © Frieß

Pfarrer Claus Ortmann und Pater Johannes Reiber sprachen danach noch gemeinsam den Segen und wünschten allen die hier ein und aus gingen einen angenehmen Aufenthalt im neuen Gebäude. Im Anschluss an die kleine Feier, die musikalisch wunderbar von Cäcilia Graf sowie einer Bläsergruppe gestaltet wurde, war es möglich mit Lehrkräften die verschiedenen Räume zu besichtigen: die moderne Technik in den Physik- und Chemie-Räumen zu erkunden sowie die neuen Musiksäle oder die Mensa anzusehen.

