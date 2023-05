Memmingen: Outdoor-Gruppe in der KiTa Im Mitteresch eröffnet

Eröffneten gemeinsam die Outdoor-Gruppe (v. links): KiTa-Leiterin Brigitte Linder, Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh, Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, KiTa-Referent Ivo Holzinger, Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger und Stadtteil-West-Referentin Evelyn Villing. © V. Weyrauch

Memmingen – Die Outdoor-Gruppe der KiTa Im Mitteresch feierte ihre offizielle Eröffnung. Oberbürgermeister Jan Rothenbacher, Zweite Bürgermeisterin Margareta Böckh, Dritter Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger und zahlreiche Ehrengäste nahmen an der Feier teil und brachten für die 19 Mädchen und Buben Geschenke mit.

Die Drei- bis Sechsjährigen sind bereits seit 1. Oktober 2022 im Garten der KiTa Im Mitteresch rund um ihr Tiny House unterwegs. Grundsätzlich sind die Kinder den ganzen Tag draußen. Bei schlechten Witterungsverhältnissen können sie sich mit ihren Betreuerinnen und Betreuern in das Häuschen zurückziehen, das auch mit einem Holzofen beheizt werden kann. Die Gruppe umfasst maximal 20 Kinder. Für mehr Flexibilität wurde das Tiny House so entworfen, dass es auf einen Anhänger montiert und versetzt werden kann.



Bei schlechten Witterungsverhältnissen können sich die Kin- der mit ihren Betreuerinnen und Betreuern in das Tiny House zurückziehen, das auch mit einem Holzofen beheizt werden kann. © V. Weyrauch

„Wir feiern heut ein Fest und kommen hier zusammen. Herein, herein, wir laden alle ein“, sangen die Kinder zur Begrüßung. Anschließend hießen KiTa-Leiterin Brigitte Linder und Gruppen-Leiterin Sandra Hempfer ebenfalls alle herzlich willkommen und gaben mittels eines kleinen Theaterdialogs den Anwesenden einen Überblick über die Entstehungsgeschichte und das pädagogische Konzept der Gruppe.

Der Rathauschef lobte das Projekt: „Hier haben wir eine unkomplizierte, schnelle und zielgerichtete Lösung umgesetzt, um den Bedarf an mehr Kindergartenplätzen zu decken. Das war nur möglich, weil alle Beteiligten sich mit Leidenschaft für das Projekt eingesetzt haben. Dafür bedanke ich mich bei allen aufs Herzlichste.“ Nach seiner Begrüßung war Oberbürgermeister Jan Rothenbacher gefordert: Bevor das Eröffnungsband feierlich durchschnitten werden konnte, musste ein Holzstamm durchgesägt werden. In Gedenken an Luise Hail, die 1995 den Garten der Stadt Memmingen stiftete, trägt die Outdoor-Gruppe den Namen „Luisen Gruppen“. Das Namensschild für die Gruppe wurde bei der offiziellen Eröffnung feierlich enthüllt.

Mit großer Freude packten die Kinder im Anschluss an die Begrüßungsworte die Geschenke des Stadtoberhauptes aus: ein Tipi und ein Igelhaus für den Garten. Als Dank erhielt der Oberbürgermeister von den Kindern einen selbstgebastelten Traumfänger für das Rathaus.

