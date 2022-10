Memmingen: Podiumsdiskussion offenbart Defensive der Demokratiebefürworter

Von: Tom Otto

Diskutierten über „Freiheit und Demokratie in Krisenzeiten" Prof. Dr. Ferdinand Kramer, Alexander Hold, MdL, Doris Bimmer, Rupert Grübl und Dr. Karin Schnebel.

Memmingen - Das, was mit der Eröffnung der sehenswerten Ausstellung und der Stelen-Enthüllung am selben Nachmittag hoffnungsvoll begann, erlitt am Abend bei der Podiumsdiskussion „Freiheit und Demokratie in Krisenzeiten“ einen deutlichen Dämpfer.

BR-Moderation Doris Bimmer eröffnete die Runde mit der Feststellung, „wir müssen dringend über Demokratie reden“. Sie ahnte wohl, dass es offenbar verschiedene Definitionen von Demokratie auch auf dem Podium gab, als sie die Gesprächspartner fragte, was Demokratie für sie bedeute. Prof. Dr. Ferdinand Kramer, Vorsitzender des Wissenschaftlichen Beirats, benannte immerhin noch die Themen wie Verhältnismäßigkeit, soziale Teilhabe und individuelle Freiheit.

„Montagsdemonstranten haben pubertäres Verhältnis zu Freiheit“

Das gefiel offenbar nicht allen. Für Alexander Hold, Vizelandtagspräsident, ist Freiheit nur denkbar, wenn man Verantwortung übernimmt. Ausgerechnet Rupert Grübl, der Direktor der Landeszentrale für politische Bildung, sprach dann gleich den so genannten „Montags-Demonstranten“ Verantwortungsbereitschaft ab. Diese Menschen hätten „ein pubertäres Verhältnis zur Freiheit“. Diese abfällige Bezeichnung ist Menschen, die mit der Corona-Politik der Bundesregierungen nicht einverstanden waren, nur zu gut bekannt – sie mussten sich oft noch größere Beleidigungen anhören. Diese bewusste (sprachliche) Verletzung fördert die Spaltung der Gesellschaft und führt den in Sonntagsreden viel beschworenen gesellschaftlichen Zusammenhalt ad absurdum. Grübl ging noch weiter und sah in Demonstrationen der AfD nicht die Ausübung eines demokratischen Rechts, sondern „sie schicken Leute auf die Straßen, um gegen die Demokratie zu agitieren“. Man kann über die AfD und ihre Wähler sehr wohl geteilter Meinung sein, hilfreich im Sinne einer weiterführenden Auseinandersetzung ist eine solche Aussage jedoch nicht. Sie schafft Mauern, keine Türen.

„Zur Demokratie gehören auch Zumutungen“

Für Dr. Karin Schnebel, Leiterin des wissenschaftlichen Instituts für Zukunftsfragen, war klar, dass Demokratie auch Zumutungen bedeute. Man müsse Entscheidungen auch mal ertragen. Dass die meisten Menschen in unserem Land derzeit täglich die Zumutungen der politischen Entscheidungsträger ertragen müssen, scheint bei ihr noch nicht angekommen zu sein. Auch ihre Forderung, „sich in den Gemeindeparlamenten zu engagieren, anstatt nur über den Staat zu schimpfen“ geht an der Sache vorbei. Es waren jedenfalls nicht die Gemeindeparlamente, die einen Wirtschaftskrieg mit Putins Russland angezettelt haben und dabei im Rausch der deutschen Großmannssucht ganz die eigene Abhängigkeit von diesem Land übersehen haben.

Prof. Kramer wies darauf hin, dass aktuell in weiten Teilen der Welt für die Demokratie, die angeblich die beste Regierungsform sei, kein Verständnis mehr existiere. „Die Demokratie lebt von den Voraussetzungen, die sie selbst nicht schaffen kann.“ Was er nicht sagte, aber seine Bemerkung stützt, ist das Unbehagen und die Abkehr auch vieler europäischer Staaten, die ein Problem mit der Übermächtigkeit der deutschen Wirtschaft und deren Handelsbilanzüberschuss haben.

Während Landtagspräsidentin Ilse Aigner gerne die Demokratie anlässlich der Auszeichnung der Stadt als „Ort der Demokratie“ gefeiert hätte und die Podiumsteilnehmer sich vergeblich an der Krise der Demokratie mühten, hatte die ARD gerade ihren aktuellen „Deutschland-Trend“ veröffentlich: Etwa die Hälfte der Bevölkerung ist in Deutschland nicht mehr mit dem demokratischen System zufrieden, über die Hälfte lehnen die aktuelle Regierung ab und gleich drei Viertel sind unzufrieden mit den Entlastungsmaßnahmen.

Die Auszeichnung Memmingens als „Ort der Demokratie“ ist zwar eine sehr erfolgreiche Etappe in der Öffentlichkeitsarbeit für die „Stadt der Freiheitsrechte“ nach außen, an Problemen unserer Gesellschaft dürfte sie vermutlich wenig ändern.