Memmingen: Rückbau eines 80er-Jahre Anbaus in der Buchdruckergasse

Aufwertung für den Bereich: Diese drei Häuser werden in den kommenden Jahren umfangreich saniert. Dabei sollen auch die Hinterhöfe wieder zur Geltung kommen. © Stadt Memmingen

Memmingen – Bei der Umgestaltung dreier nebeneinanderstehender Häuser in der Herrenstraße wird es wohl noch in diesem Jahr Schritt für Schritt mit der Sanierung losgehen. Dabei sollen in der Buchdruckergasse nachträglich ergänzte Gebäudeteile der ehemaligen Bäckerei abgerissen werden und stattdessen ein Innenhof mit Zugang von der Gasse entstehen. Ein von der Gasse zurückspringender Brückenbau soll den Innenhof vom öffentlichen Gassenraum abschirmen, durch die offenen Bögen im Erdgeschossbereich wird der Blick auf den Hof jedoch freigegeben.

Im Memminger Gestaltungsbeirat wurde die anvisierte Planung wohlwollend aufgenommen. Durch die neue Anordnung des Verbindungsbaus, die sich an einer historischen Stadtansicht orientiert, wird nicht nur der Hof aufgewertet, sondern auch die angrenzende Gasse, die durch die bauliche Veränderung ebenfalls mehr Licht und Platz bekommen wird.



Zwar wurde die Konstruktion des neuen Verbindungsbaus in Form eines Sichtmauerwerkes zuerst kritisch beurteilt, die Erläuterungen durch den Architekten überzeugten allerdings den Beirat. Bei zwei der drei Häuser wird im Zuge der Sanierungen auch der ursprünglich vorhandene Einblick von der Herrenstraße in die Hinterhöfe wiederhergestellt werden. Je nach zukünftiger Nutzung kann sich der Architekt auch vorstellen, dass die Höfe öffentlich zugänglich werden. Das wurde von den Mitgliedern des Gremiums als enorme Aufwertung für diesen Bereich begrüßt.

mk

