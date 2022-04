Finanzierung unsicher

Memmingen sagt Bewerbung für Landesgartenschau 2028 ab

Von: Tom Otto

So hätte sich die Lage der künftigen Landesgartenschau in der Stadt dargestellt: Der Südwesten wäre gestärkt worden, die Altstadt hätte wenig bis gar nicht davon profitiert. Unabhängig von den finanziellen Unwägbarkeiten wäre eine ursprünglich gewünschte zentrumsnahe Gestaltung nicht möglich geworden. © Tom Otto

Memmingen - Nachdem der Stadtrat im vergangenen Jahr einstimmig eine Bewerbung („Interessensbekundung“) für die Landesgartenschau (LGS) 2028 bis 2032 beschlossen hatte, stimmte er am vergangenen Montag ebenso einstimmig dafür, diese Bewerbung abzusagen.

Vor dem Hintergrund der erfolgreichen Landesgartenschau im Jahr 2000 beschloss der Stadtrat im April vorigen Jahres noch einstimmig, erneut eine Bewerbung für die zukünftige LGS abzugeben. Mit dem Stadtpark Neue Welt profitiere die Stadt auch nach zwei Jahrzehnten nach wie vor von der damaligen Landesgartenschau, hieß es damals.



Aufgrund der Lage im Stadtgebiet, der Finanzierbarkeit und der Grundstücksverfügbarkeit, so Bauordnungsamtsleiter Florian Damm in der Begründung der Beschlussvorlage, solle die Bewerbung nicht weiterverfolgt werden. Das Konzept des beauftragten Landschaftsarchitekturbüros sieht nun vor, das künftige Landesgartenschaugebiet, anders als in der damaligen Interessensbekundung dargestellt, stärker zu komprimieren und sich auf den südwestlichen Teil der Stadt, zwischen der Eissporthalle und dem Pulvermühlplatz, zu konzentrieren. Damit entfiele der Bereich Altstadt und Altstadtgraben, es entstünde dadurch zwar ein Naherholungsgebiet für den Memminger Westen. Aufgrund der etwas abseitigen Lage, eigene sich das geplante Gelände aber eher nicht für das Event im Durchführungsjahr der Landesgartenschau.



Eine Grundvoraussetzung für eine weitere Bewerbung sei außerdem die vollumfängliche Grundstücksverfügbarkeit der im Kerngebiet der Landesgartenschau liegenden Flächen. Der Kauf aller benötigten Flächen durch die Stadt war jedoch bis zum heutigen Zeitpunkt nicht möglich.





Finanzierung unsicher

Damm verwies angesichts des unmittelbar davor beschlossenen umstrittenen Haushaltsplans und der künftigen finanziellen Unsicherheit der Stadt auch auf die erwartbaren Kosten. Nach den vorliegenden Planungen müsste die Stadt im Vorfeld etwa 18,5 Millionen Euro investieren, hinzu kämen nochmals sechs Millionen Euro während der Durchführung. Eine Förderung des Freistaats Bayern sei mit maximal fünf Millionen Euro zu erwarten. Unterm Strich müssten über die zahlenden Besucher dann etwa 20 Millionen Euro eingenommen werden, um ein ausgeglichenes Ergebnis zu erzielen. Das wäre jedoch nur in einem sehr günstigen Szenario zu erwarten. Hinzu sind Folgekosten für die Pflege der Flächen in der Zeit nach einer weiteren LGS in Höhe von über 600.000 Euro im Jahr zu erwarten, die den Memminger Haushalt dann jährlich zusätzlich belasteten.



Die unsichere Perspektive einer solcher Art vorgesehenen LGS überzeugte den Stadtrat in Gänze: ohne weitere Diskussion wurde einstimmig gegen eine weitere Bewerbung entschieden.