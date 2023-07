Memmingen sammelt Müll: Stadt nimmt teil bei ALLGÄU CleanUP Days vom 7. bis 16. Juli

Zahlreiche Naturbegeisterte machen sich in Kleingruppen auf den Weg, um gemeinsam Müll in den Wäldern, an Seeufern, in Stadtteilen, usw. zu sammeln – überall dort, wo Müll hinterlassen wurde (Symbolfoto). © PantherMedia/Przemyslaw Klos

Memmingen - Memmingen macht heuer erstmalig bei den ALLGÄU CleanUP Days mit: Von 7. bis 16. Juli 2023 heißt es gemeinsam loszuziehen und Müll zu sammeln. Organisiert wird das Event von dem gemeinnützigen Verein PATRON mit Sitz in Pfronten. Die Idee der ALLGÄU CleanUP Days ist einfach: Es machen sich zahlreiche Naturbegeisterte in Kleingruppen auf den Weg, um gemeinsam Müll in den Wäldern, an Seeufern, in Stadtteilen, usw. zu sammeln – überall dort, wo Müll hinterlassen wurde.

Die Stadt Memmingen unterstützt die ALLGÄU CleanUP Days 2023 mit einer CleanUP Kit Ausgabestelle und einer Müllsammelstation. Die CleanUP Kits sind an der Tourist Information Memmingen (Marktplatz 3) zur Abholung von Montag bis Freitag zwischen 10 und 17 Uhr sowie Samstag von 10-13 Uhr bereit. Der gesammelte Müll kann im Anschluss vor der Bäckerei Maier (Kuttelgasse 7) von Montag bis Freitag zwischen 5:30 und 18 Uhr sowie Samstag von 5:30 bis 13 Uhr abgegeben werden.

Mehr als 900 Personen haben bei den CleanUP Days 2022 mitgemacht und fast 2.000 Kilometer Wegstrecke von Papier, Verpackungen, Flaschen und sonstigem Unrat befreit. „Wir unterstützen die bewusstseinsbildende Aktion sehr gerne, da sie unsere Gäste und Einheimische für ein respektvolles Verhalten in den Alpen sensibilisiert. Wir beobachten, dass beispielsweise immer mehr Menschen eine Mülltüte auf ihre Wanderung mitnehmen und so zu einem sanften Tourismus in der Region beitragen.“ zeigt sich Bernhard Joachim, Geschäftsführer der Allgäu GmbH, begeistert vom Erfolg der Umweltaktion.

Die Anmeldung und die Koordination der Routen erfolgt über die CleanUP Map (interaktive Karte) auf www.plasticfreepeaks.com/allgaeu. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer können hier direkt das Datum und die Route ihrer selbstgewählten Tour festlegen. Das benötigte CleanUP Kit für alle Interessierten, bestehend aus einer recyclebaren und wiederverwendbaren Gewebetasche und einer Zange aus Edelstahl, kann vor dem Abmarsch kostenfrei an einer der zahlreichen Ausgabestellen abgeholt werden. Diese, wie auch die Abgabestationen für den gesammelten Müll, finden sich ebenfalls in der CleanUP Map. Jede Müllsammlerin und jeder Müllsammler hat nach Abschluss der Veranstaltung die Chance auf Preise aus dem CleanUP Gewinnspiel.

