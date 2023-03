Memmingen: Sanierung des historischen Steuerhauses startet

Bauarbeiten auf gut ein Jahr angesetzt: Im März startet die Sanierung des Steuerhauses am Marktplatz. Der Container dient dem Café als Stauraum. © A. Wehr

Memmingen – Die Sanierung des Steuerhauses am Marktplatz startet – zuerst soll das Gebäude von allen Seiten eingerüstet werden. Das Gerüst wird mit einem neutralen Netz behängt. Auf einen Motivdruck des Netzes wird verzichtet, da für die Sanierung der bemalten Fassaden gleichbleibende Lichtverhältnisse sehr wichtig sind.

Nach Ostern wird mit den eigentlichen Bauarbeiten begonnen. Zunächst wird der Dachstuhl saniert. Fachingenieure für Tragwerksplanung kontrollieren dazu schadhafte Holzbauteile. Fäulnisschäden am Dachstuhl und den Auflagern der Deckenbalken müssen beseitigt und querschnittsgleich ersetzt werden. Material für die Baustelle wird voraussichtlich über einen Aufzug am Gerüst angeliefert. Zur witterungsunabhängigen Durchführung der umfangreichen statischen Maßnahmen wird ein Schutzdach aufgebaut. Eine weitere statisch erforderliche Maßnahme ist die Anbindung von zwei Mauerpfeilern im Pfarrgarten von Sankt Johann Baptist an das Steuerhaus.

Neben der Sanierung des Dachstuhls und der statischen Ertüchtigung des Gebäudes liegt ein Schwerpunkt der Arbeiten auf der Restaurierung der Fassade. Dazu wurde der Feuchtegehalt der Fassade geprüft. Für die Restaurierung werden zunächst die Putzflächen untersucht, Fehlstellen und Putzrisse freigelegt und anschließend denkmalgerecht saniert. Die Fassadensanierung wird voraussichtlich im November abgeschlossen sein, so dass das Gerüst anschließend wieder abgebaut werden kann.

Durch den Einbau eines Aufzugs wird das Steuerhaus künftig über alle Geschosse barrierefrei zu begehen sein. Der Aufzug wird in das Treppenhaus eingebaut, zudem wird eine kleine Rampe am westlichen Haupteingang errichtet. Alle Arbeiten erfolgen in enger Abstimmung mit der Tragwerksplanung und der Denkmalschutzbehörde.

Der Betrieb des Café Hamptons und der Eisdiele im Erdgeschoss des Steuerhauses können aufrecht erhalten bleiben. Auch die Außenbewirtung auf dem Marktplatz - inklusive der Tische unter den Arkadenbögen - kann während der Sanierungsarbeiten fortgeführt werden. Der aufgestellte Container zwischen Steuerhaus und Stadtbach dient dem Café als Stauraum.

Nach derzeitigem Stand werden die Sanierungsarbeiten im Frühjahr 2024 abgeschlossen sein. Die Baukosten liegen bei rund 3,6 Millionen Euro.

MK

