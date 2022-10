Memmingen: Seniorenpolitisches Konzept benennt Dringlichkeiten

Je älter die Menschen in Memmingen werden, umso größer ist die Zahl der Verwitweten. Mit zunehmender Zahl der Scheidungen und der Kinderlosigkeit wird ohne Gegensteuerung sich das Problem der Vereinsamung im Alter zuspitzen. © Tom Otto

Memmingen - Der Stadtrat hat sich Anfang der Woche mit dem neuen seniorenpolitischen Gesamtkonzept auf einhellige Empfehlung des Sozialausschusses (wie der KURIER berichtete) beschäftigt und selbiges mehrheitlich beschlossen. Ziel eines solchen Konzepts ist es, dass nach dem Grundsatz „ambulant vor stationär“ die Lebenswelt älterer Menschen mit den notwendigen Versorgungsstrukturen zukunftstauglich gemacht wird.

Referatsleiter Jörg Haldenmayr bemerkte in seiner Einführung, dass das neue Seniorenkonzept zwar weder die fehlenden Fachkräfte herbeizaubern noch die Unzulänglichkeiten des Pflegesystems beseitigen, aber die Strukturen in der Stadt „Demographie-fester“ machen könne. Wie berichtet gehört Memmingen zu den „zunehmenden“ Kommunen in Bayern. Die Anzahl der Einwohner wird in den kommenden 15 Jahren auf etwa 46.000 ansteigen. Allerdings vollzieht sich dies vor allem in der Altersgruppe 65 Jahre und älter, die in den nächsten Jahrzehnten um etwa ein Drittel ansteigen wird. Dr. Hans-Peter Buba vom BASIS-Institut, die das Senioren Konzept erstellt hatte, erläuterte dem Stadtrats-Plenum die Ergebnisse und Empfehlungen.

Weitmaschiges „Pflegenetzwerk“

Nach Bubas Erkenntnissen wird bis 2030 in den kommenden Jahren das Allein-Sein älterer Menschen zunehmen und deutliche Herausforderungen für die Versorgungsstruktur mitbringen. Dazu tragen auch die wachsende Scheidungsquote und die steigende Kinderlosigkeit bei. Kinderlose verfügen generell über eine geringere Vernetzung und weniger Kontakte, die Einsamkeit nimmt zu und das so genannte „Pflegenetzwerk“ wird immer weitmaschiger, so die Auswertung der Fragebögen an die Senioren.

Ehepartner und Kinder seien das Pflegepersonal der Nation, und wenn das immer weniger werde, müssten die innerstädtischen Strukturen entsprechend darauf vorbereitet sein. Das BASIS-Institut machte dabei drei Bereiche mit sehr hohem Dringlichkeitsbedarf ausfindig: Die Kurzzeitpflege sei in Memmingen deutlich unterdurchschnittlich ausgebaut, Die Unterstützung und Entlastung der pflegenden Angehörigen müsse dringend angegangen und Maßnahmen auch in der regionalen Zusammenarbeit gegen den Pflege-Fachkräftemangel entwickelt werden.

Sechs Schwerpunkte

Die sechs Schwerpunkte mit hohem Dringlichkeitsbedarf seien: die Gesundheitsversorgung, Barrierefreiheit im öffentlichen Raum und Mobilität, die Unterstützung in alltagspraktischen Dingen über Nachbarschaftshilfen, die Stärkung des Ehrenamtes sowie die Digitalisierung. Letztere müsse sicherstellen, dass ältere Menschen in die Lage versetzt werden, digitale Beteiligungsangebote zu nutzen. Mit dem gleichzeitigen Anwachsen der so genannten „jungen Alten“ aus den Baby-Boomer Jahrgängen biete sich in Memmingen jedoch auch ein großes Potenzial, das in ehrenamtliche Arbeit eingebunden werden könne.

Für das entwickelte Maßnahmenpaket stehen in den kommenden sechs Jahren insgesamt knapp 130.000 Euro zur Verfügung.