Memmingen spendet 20.000 Euro für die Erdbebenhilfe in der türkischen Partnerstadt

Im Austausch: Oberbürgermeister Jan Rothenbacher (links) im Gespräch mit Bürgermeister Necip Topuz aus Karatas. © Wehr

Memmingen – Nach den starken Erdbeben in der Türkei und in Syrien im Februar dieses Jahres installierte Memmingens Partnerstadt Karatas eine Seebrücke zur Versorgung der besonders betroffenen Provinz Hatay. Bürgermeister Necip Topuz von Karatas richtete ein Hilfeersuchen an die Stadt Memmingen zur Unterstützung der Erdbebenhilfe (wir berichteten).

In einem Videogespräch mit Bürgermeister Topuz informierte Oberbürgermeister Jan Rothenbacher nun, dass Spenden in Höhe von 20.000 Euro zusammengekommen sind und dieses Geld der Stadt Karatas zur Unterstützung von Erdbebenopfern zur Verfügung gestellt werde. Das Geld stammt aus Spenden der Bürgerschaft sowie aus einem Teil der Erlöse der Memminger Benefizkonzerte des Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr. Bürgermeister Topuz dankte der Stadt Memmingen für die Hilfe und schilderte die aktuelle Lage. Karatas beherbergt aktuell 4.500 Geflüchtete aus der von den Erdbeben stark betroffenen Provinz Hatay. Bei einer Einwohnerzahl von rund 23.000 Personen stelle dies die Stadtverwaltung sowie die Bürgerschaft in Karatas vor eine große Herausforderung. Auch Familien aus Karatas verloren teilweise ihre Häuser, da auch dort leichte Beben zu verzeichnen waren. Am Stadtrand entsteht deshalb gerade ein Containerdorf. Das Spendengeld soll in erster Linie für die Beschaffung von Wohncontainern verwendet werden.

