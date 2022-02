Memmingen: Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung in neuen Räumen

Die neuen Räume befinden sich im 2. Stock des Gebäudes Kalchstraße 11 (rotes Haus links). © Alexandra Wehr

Memmingen - Bestens vernetzt und nun auch räumlich miteinander verbunden arbeitet das Stadtmarketing der Stadt Memmingen mit dem Verein Stadtmarketing Memmingen e.V. zusammen.

Im zweiten Stock der Kalchstraße 11 haben die Stabsstelle für Stadtmarketing, Europabüro und Wirtschaftsförderung in den vergangenen Tagen neue Räume bezogen, die auch genug Platz bieten für die Geschäftsstelle des Stadtmarketingvereins. „Die Zusammenarbeit klappt seit vielen Jahren hervorragend, und die enge Vernetzung zeigt sich positiv in zahlreichen gemeinsamen Projekten“, betonte Oberbürgermeister Manfred Schilder bei einer Begehung der neuen Räume. „Wir freuen uns sehr über die gemeinsamen Räume mit der Stadt und die kurzen Wege“, erklärte Hermann Oßwald, Vorsitzender des Stadtmarketing Memmingen e.V.



Verein und Stadt wachsen in den neuen Räumen zusammen

An die 160 Quadratmeter stehen der städtischen Stabsstelle für Stadtmarketing und Wirtschaftsförderung nun zur Verfügung. Wirtschaftsförderer Michael Haider und Alexandra Hartge, Leiterin des Stadtmarketings und des Europabüros, zeigten Hermann Oßwald und Oberbürgermeister Manfred Schilder die neuen Büros, die von der Stadt angemietet wurden. „Verein und Stadt wachsen in den neuen Räumen zusammen, und das in Ergänzung mit der Wirtschaftsförderung. Hier werden richtig Kräfte gebündelt“, betonte Alexandra Hartge.



Neue Adresse: Stadtmarketing, Europabüro und Wirtschaftsförderung der Stadt Memmingen, Kalchstraße 11, 87700 Memmingen; Telefon 08331/850-730 (Alexandra Hartge), Telefon 08331/850-733 (Michael Haider). Stadtmarketing Memmingen e.V.; Ansprechpartnerinnen in der Geschäftsstelle: Sabine Braun und Kerstin Uliana; Kalchstraße 11, 87700 Memmingen, Telefon 08331/850-735, Fax 08331/850-732, info@stadtmarketing-memmingen.de.

(MK)