Tipps für das Sammeln

Memmingen unterstützt regionale Müllsammelaktion

Die Stadt Memmingen unterstützt eine für den 9. April geplante, gemeinsame Müllsammelaktion im gesamten Stadtgebiet. © PantherMedia / makidotvn

Memmingen - Über 25 Gemeinden haben sich inzwischen einer gemeinsamen Müllsammelaktion angeschlossen, die ihren Ursprung im benachbarten Landkreis Biberach hat. Nach einem Antrag der SPD-Fraktion im Memminger Stadtrat wird an diesem 9. April nun auch in Memmingen in Parks, auf Spielplätzen, auf Waldwegen, an Bachufern oder auf Parkplätzen gemeinsam aufgeräumt.

Das Amt für Technischen Umweltschutz unterstützt die Sammlungen. Den gesammelten Müll können die Teilnehmer dann am Wertstoff- und Problemmüllzentrum (WUP) abgeben.



Wer mit offenen Augen durch die Stadt gehe, der stoße immer wieder auf achtlos weggeworfene Plastikverpackungen, Zigarettenschachteln, Pappbecher, Flaschen, Dosen und sonstigen Unrat. All dies soll am Samstag, 9. April, gemeinsam aufgesammelt werden. Die Idee zu dieser gemeinsamen Müllsammelaktion stammt von Anita und Christina aus dem Landkreis Biberach. Nun soll die Idee auch in Memmingen umgesetzt werden. Dafür wurde hier Carina Rembold als Patin gewonnen. Mehr Informationen zur Müllsammelaktion gibt es auf der Homepage https://www.muellsammelaktion.de/, mögliche Fragen werden per Mail beantwortet: muellsammelaktion@gmx.de



„Es wäre schön, wenn sich möglichst viele Einzelpersonen, Familien, Vereine oder Verbände angesprochen fühlen und an dieser Aufräumaktion in unserer Stadt teilnehmen“, ruft Oberbürgermeister Manfred Schilder zur Beteiligung auf. Von Vorteil ist es, eine geplante Sammelaktion dem Amt für Technischen Umweltschutz mitzuteilen: Name der Sammelgruppe, Anzahl der Sammler, Uhrzeit und Sammelgebiet. Dies wird auf der Homepage www.umwelt.memmingen.de veröffentlicht. So haben alle Interessierten einen Überblick und nicht alle sammeln an den gleichen Orten. Zusätzlich würde sich das städtische Amt über Fotos von der Aktion freuen. Zum Beispiel Vorher/Nachher Bilder oder Müllsammler und Müllsammlerinnen in Aktion. Mit Einverständnis der Gezeigten würden diese auch auf der Homepage veröffentlicht werden.





Tipps für das Sammeln

Sonderabfälle wie beispielsweise Batterien und Elektrogeräte sollten möglichst getrennt gehalten werden, damit diese entsprechend umweltgerecht entsorgt werden können. Eine gute Ausstattung für die Sammlung sind gutes Schuhwerk, Handschuhe, ein Eimer, Müllsäcke und gegebenenfalls eine Warnweste, rät Dietmar Hörberg, Leiter des Amts für Technischen Umweltschutz. Das WUP in der Anschützstraße 2 hat an diesem Samstag ausschließlich für die Annahme der Abfälle aus den Memminger Müllsammelaktionen zusätzlich von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Zusätzlich stellt das Amt für Technischen Umweltschutz bei Bedarf Müllsäcke zur Verfügung.



Kontaktdaten für die Sammlung: Amt für Technischen Umweltschutz, Telefon 08331/850 613, Abfallwirtschaft@memmingen.de. (MK)