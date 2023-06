Korrekturen im Bereich Schweizerberg und Roßmarkt angeregt

Memmingen: Weinmarkt-Sperrung nimmt Konturen an

Von: Tom Otto

Teilen

Der Weinmarkt als parkähnlicher Platz mit hohen Bäumen, drei- stufigen „Bürgerforum“ Sitzplätzen und offenen Wasserspielen – so sehen die Planer die Zukunft des Platzes. © Tom Otto

Memmingen – Die im Dezember vom Stadtrat beschlossene Umgestaltung des Weinmarktes hatte in den vergangenen Jahren immer wieder für Diskussionen und Kritik gesorgt. Mitte Juni konnte die Verwaltung und das Stadtmarketing nun weitere Konkretisierungen bei einer Anwohner- und Einzelhändlerversammlung vorstellen.

Der Eckpunkt „Sperrung für den motorisierten Individualverkehr“ steht dabei im Mittelpunkt. Diese Änderung wird weiter mit dem von der Stadt beschlossenen übergreifenden Mobilitäts- und Stadtklimakonzept verzahnt. Zu Beginn der Versammlung bekundete Oberbürgermeister Jan Rothenbacher vor den etwa 50 Interessierten seine persönliche Sympathie für die nun gefundene Umgestaltungslösung. Sie entspringt nicht zuletzt der vorliegenden Verkehrsuntersuchung Lindauer Straße/Schrannenplatz, die maßgeblichen Einfluss auf die Planung hat.

Parkähnlicher Charakter durch Baumpflanzungen

Stadtplanungsamtsleiter Uwe Weißfloch fasste die bisherige Entwicklung zusammen und stellte gleich die Verbindung zum Stadtklimakonzept her. Die dort vorgestellten Untersuchungsergebnisse kennzeichnen vor allem die Innenstadt als „Steinerne Stadt“ mit für junge und alte Menschen deutlichen Einschränkungen bei zunehmender Hitze. Diese Feststellung hatte Auswirkungen auf die künftige Gestaltung des Weinmarktes. Durch die Einpflanzung von 13 großen, ausgewachsenen Bäumen soll ein parkähnlicher Charakter des Platzes erreicht werden. Dabei kommen verschiedene Baumarten mit unterschiedlicher Belaubung und Verfärbung im Herbst zum Einsatz. Zusätzlich sollen Wasserspiele für eine deutliche Mikroklimaverbesserung sorgen. Gegenüber der Kramerzunft werden zwei dreistufige sich gegenüberliegende Sitzgelegenheiten als sogenanntes „Bürgerforum“ stehen, die zum Verweilen, sich treffen und austauschen einladen sollen.

Verschiedene Planungsvarianten aus der Verkehrsuntersuchung vorgestellt

Tiefbauamtsleiter Urs Keil stellte danach die verschiedenen Planungsvarianten aus der Verkehrsuntersuchung vor. Aktuell sei vor allem beim „Klösterle“ eine deutliche und unzumutbare Verkehrsbelastung zwischen Roßmarkt und Schrannenplatz festzustellen. Durch eine stark veränderte Verkehrsführung mit neuen Einbahnstraßen wird die Ost-West-Verbindung für den motorisierten Verkehr unterbrochen und über die Bahnhofstraße und Luitpoldstraße umgeleitet. Diese sogenannte „Variante 4“ wird vor allem den Schrannenplatz, das „Klösterle“ und die Lindauer Straße entlasten, während die Kempter Straße ein leicht erhöhtes Verkehrsaufkommen erfahren dürfte. Durch diese Lösung seien auch alle Parkhäuser gut erreichbar und die drei zentralen Plätze Marktplatz, Schrannenplatz und Gerberplatz von jedem Parkhaus aus binnen fünf Minuten zu Fuß zu erreichen.



Nach der Umgestaltung des Weinmarktes : soll hier kein motorisierter Individualverkehr mehr möglich sein, die Verkehrsführung soll Roßmarkt, Klösterle und Schrannenplatz deutlich entlasten. © Tom Otto

Korrekturen im Bereich Schweizerberg und Roßmarkt angeregt

Von den Anwohnern und Einzelhändlern kamen dabei deutliche Hinweise auf mögliche Beeinträchtigungen des Bereichs Schweizerberg und Roßmarkt. Viele regten hier eine Korrektur an, die beide Bereiche möglichst nur noch zum Ausfahren, aber nicht zum Einfahren mit anschließender Wende-Notwendigkeit zulassen sollten. Die Verwaltung zeigte sich dabei kompromissbereit und versprach, diese Anregungen möglichst im Konzept zu berücksichtigen. Grundsätzlich, so Keil und Weißfloch, müsse die gefundene Verkehrsführung ohnehin später immer wieder auf noch angemessene Tauglichkeit untersucht und gegebenenfalls auch angepasst werden.

Anwohner monieren steigende Rücksichtslosigkeit bei Autofahrern

Deutliche Kritik kam von den Anwohnern vor allem an Autofahrern, die sich nicht an die Verkehrsregeln und Parkvorschriften in der Innenstadt halten. Hier sei eine zunehmende Verrohung und Rücksichtslosigkeit festzustellen. Viele Anwohner forderten dazu auch ein strengeres und häufigeres Eingreifen der Polizei und deren Präsenz vor Ort ein. Der Baubeginn auf dem Weinmarkt soll im kommenden Frühjahr 2024 sein, die gesamte Umgestaltung des Weinmarktes inklusive der Veränderung der Verkehrsführung soll dann spätestens zu den Festlichkeiten der 500-Jahr Feier der „12 Bauernregeln“ abgeschlossen sein.

Besuchen Sie den Memminger KURIER auch auf Facebook!