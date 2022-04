„Kämmerer schlägt eigene Warnungen in den Wind“

Memmingen: Weniger Schulden durch Abbau der Rücklagen

Von: Tom Otto

Nach der Badesaison im Herbst dieses Jahres soll nach den Planungen das jetzige Freibad abgerissen und im Frühjahr 2023 mit dem Neubau des Kombibades begonnen werden. Ob das so kommt, ist angesichts der angespannten Finanzlage aber nicht sicher. © MK-Archiv

Memmingen - Für dieses Jahr sei es ein guter, ausgewogener Haushalt – so die Mehrheit der Finanzausschussmitglieder der Stadt am Wochenanfang. Das kommende Jahr 2023 stelle die Stadt jedoch vor große Herausforderungen. Die Strukturen des Memminger Haushalts seien nicht gesund und ließen für die Zukunft dunkle Wolken aufziehen. Darauf müsse man sich schon im Laufe dieses Jahres vorbereiten.

Im Mittelpunkt der Zukunftssorgen standen zunächst die Personalkosten, mit gut einem Drittel immerhin der größte Posten im Verwaltungshaushalt. Vertreter aller Fraktionen sehen hier einen Klärungsbedarf. Ob und wie sich hier etwas ändern lasse, solle eine interne Strukturkommission erarbeiten, das werde jedoch nicht vor Ende April, dem geplanten Beschlusstermin des Gesamthaushaltes, geschehen können, so Oberbürgermeister Manfred Schilder.



Erneut wurde auch eine Erhöhung der Gewerbesteuern kontrovers diskutiert. Prof. Dr. Dieter Buchberger (Grüne) verlangte eine Erhöhung, da die von der Bundesregierung vor einiger Zeit beschlossenen Änderungen bei der Körperschaftssteuer sowie der Messzahl bei der Gewerbsteuer für Unternehmen eine Senkung der Steuerlast um 40 Prozent brachte. Die vom Finanzausschuss vorgeschlagene Erhöhung der Grundsteuer träfe jedoch vor allem die „kleinen Leute“ in Memmingen, entweder als Hausbesitzer oder als Mieter.



Für Michael Hartge, ÖDP, ist der vorgelegte Haushaltsentwurf zu optimistisch. Er stellte in Frage, ob die veranschlagten Mehreinnahmen von vier Millionen Euro bei der Gewerbesteuer angesichts der aktuellen Lage der Unternehmen und der wirtschaftlichen Entwicklung realistisch seien und ob nicht eher mit sinkenden Gewerbesteuereinnahmen zu rechnen sei. Zu den Personal- und Verwaltungskosten wollte er wissen, was die Stadt tun könne, um die Steigerungen der vergangenen Jahre unter Kontrolle zu bringen. Hartge mahnte auch einen konkreten Termin für die Strukturkommission noch in diesem Jahr an.





„Kämmerer schlägt eigene Warnungen in den Wind“

Michael Hartge thematisierte auch die Richtungsänderung bei der Neuverschuldung. Diese wurde im vorgelegten Haushaltsplan deutlich reduziert, allerdings durch einen tiefen Griff in die Rücklagen. Statt wie zunächst geplant, drei Millionen Euro aus den Rücklagen zu entnehmen, sollen es nun 8,2 Millionen Euro sein. Dabei hatte Stadtkämmerer Gunter Füßle in seiner Beschlussvorlage vom 28. Februar noch vor genau diesem Schritt gewarnt. Das „sollte tunlichst vermieden werden, da künftige Investitionen wie zum Beispiel das Kombibad zwingend Eigenmittel voraussetzen“, um eine Genehmigung für eine Kreditaufnahme zu erhalten, schrieb er vor sechs Wochen noch. Füßle konnte Hartges Nachfrage, ob sich seine damalige Warnung nun erledigt habe, jedoch nicht beantworten, da er krankheitsbedingt nicht an der Sitzung teilnehmen konnte. Hartge sieht hier jedoch bis zur Beschlussfassung des Haushalts am 25. April deutlichen Aufklärungsbedarf.



Da auch in der Stadtverwaltung bereits diskutiert werde, ob man aus Energiespargründen die Wassertemperatur im Bad nicht lieber senken solle, erwarten Beobachter, dass am Ende vielleicht doch das geplante Kombibad mit einem Gesamtvolumen von etwa 40 Millionen Euro in Frage stehen könnte. Nach der Badesaison im Herbst dieses Jahres soll nach den Planungen das jetzige Freibad abgerissen werden und im Frühjahr 2023 mit dem Neubau des Kombibades begonnen werden. Spätestens dann sollte geklärt sein, was sich Memmingen leisten will und kann.



Der Finanzausschuss empfahl dem Stadtratsplenum am 25. April mit Mehrheit gegen die Stimmen von Hartge und Buchberger die Zustimmung zum vorgelegten Haushaltsplan.