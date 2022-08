Memmingen will gesellschaftspolitische Weichen stellen

Etwa 120 Nationen sind in Memmingen mittlerweile vertreten. Ein städtisches Integrationskonzept soll das Zusammenleben in Memmingen fördern. Einen wichtigen Beitrag dazu leistet auch das jährliche „Fest der Kulturen“. © MK-Archiv

Memmingen - Memmingen zeichnet sich durch einen überdurchschnittlich hohen Anteil an Menschen mit Migrationsgeschichte aus. Etwa 40-Prozent der Einwohner sind selbst, oder ihre Eltern, in einem anderen Land geboren. Mittlerweile sind etwa 120 Nationen in Memmingen vertreten, informiert die Stadt in einer Pressemitteilung.

Neben dem demographischen Wandel und der zunehmenden Digitalisierung sei Migration eine der großen gesellschaftlichen Veränderungen, heißt es dazu weiter. Um das Zusammenleben in Memmingen zu fördern und auf Herausforderungen adäquat reagieren zu können, erstellt die Stadt ein kommunales Integrationskonzept. Darin sollen die gesellschaftspolitischen Weichen der nächsten Jahre gestellt werden.

Durch eine breite Beteiligung von Zivilgesellschaft und Akteuren sollen Ziele gesteckt und die notwendigen Handlungsschritte festgelegt werden. Begleitet wird dieser Prozess vom Ibis Institut aus Duisburg. „Das Integrationskonzept ist ein weiterer Baustein in den Bemühungen der Stadt, die mit der Migration einhergehenden Herausforderungen strukturiert anzugehen, gute Lösungen zu entwickeln und in den kommenden Jahren auch umzusetzen“, so Jörg Haldenmayr, Referatsleiter Familie, Jugend und Soziales.

Bereits abgeschlossene Teile der laufenden Erhebungsphase sind Experteninterviews und eine Befragung der Akteure vor Ort. Nun sind alle Einwohnerinnen und Einwohner zu einer Bürgerbefragung eingeladen, die bis zum 4. September2 läuft.

Unter dem Kurzlink: https://t1p.de/wp5po finden alle Interessierten eine fünf- bis zehnminütige Umfrage. Zudem werden Personen nach dem Zufallsprinzip schriftlich eingeladen. „Memmingen zeichnet sich durch eine Vielzahl engagierter Bürgerinnen und Bürger aus, ohne die Integration gar nicht gelingen könnte. Zu einem guten Integrationskonzept müssen alle ihre Erfahrungen beitragen“, so Oberbürgermeister Schilder und appelliert: „Bitte unterstützen Sie unsere Bemühungen – es geht um ein sehr wichtiges Gesellschaftsthema, das jeden von uns bereits heute betrifft und für das wir einen breiten Konsens in unserer Stadt brauchen.“

Die Kernergebnisse aus Bürgerbefragung und bereits abgeschlossener Befragung der Akteure werden auf der Auftaktkonferenz im September 2022 vorgestellt und in eine daran anschließende Workshopphase überführt. Alle interessierten Bürgerinnen und Bürger und Akteure aus dem Bereich sollen dann gemeinsam Empfehlungen für die künftige Integrationsarbeit erarbeiten. Diese zielen auf die Steuerung der integrativen Arbeit in Memmingen, wie auch auf ganz praktische, direkte Maßnahmen ab. Gebündelt werden die Ergebnisse im Integrationspolitischen Gesamtkonzept, das auch einen konkreten Maßnahmenkatalog umfasst. Das Konzept ist dabei nicht nur als Handreichung für die Verwaltung, sondern für alle im Integrationsprozess Aktiven gedacht.

Bei Fragen steht die Koordinierungsstelle Integration, Lukas Krupinski, zur Verfügung (Lukas.Krupinski@memmingen.de, Telefon 08331/850-487). (MK)