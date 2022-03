Modellregion Mobilität

Memmingen: Wirtschaftsjunioren diskutieren mit Oberbürgermeister aktuelle Themen

Teilen

Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder (rechts) beim traditionellen Aschermittwochsgespräch der Wirtschaftsjunioren. © Rainer Becker

Memmingen - Zum traditionellen Aschermittwochsgespräch hatten die Wirtschaftsjunioren Memmingen-Unterallgäu in diesem Jahr den Memminger Oberbürgermeister Manfred Schilder als Gesprächspartner geladen, der den etwa 20 jungen Unternehmerinnen und Unternehmern zu aktuellen und brennenden Themen Rede und Antwort stand.

Moderiert wurde die Veranstaltung von Joanna Schreyögg, Sprecherin des Vorstandes, und von Larissa Brosig, Mitglied des Vorstands. Die ersten Fragen kamen von den beiden Rechtsanwältinnen Dr. Carina Streipert und Anna Monea-Kleidermann, danach stellten die Damen Schreyögg und Brosig die vom Arbeitskreis Politik und Wirtschaft vorbereiteten Fragen an den Oberbürgermeister.



Die erste Frage an Manfred Schilder betraf die Einschätzung der Lage in der Ukraine. Dazu berichtete Schilder von der dramatischen Situation in der Memminger Partnerstadt Tschernihiw. Der OB steht per Videokonferenz im ständigen Kontakt mit dem Krisengebiet, das von den russischen Streitkräften eingekesselt ist und ständig unter Beschuss steht. Da Manfred Schilder auch durch seine Besuche in der Partnerstadt viele Bürger persönlich kennt, gehen ihm die Verluste und Einzelschicksale in dieser Stadt auch persönlich sehr nahe. Er rief bei dieser Gelegenheit auch dazu auf, an den Friedensgebeten teilzunehmen und machte auf die Möglichkeit der Spenden für die stark bedrohten Menschen aufmerksam. Die Stadt Memmingen hat auch schon Notunterkünfte für die Flüchtlinge eingerichtet (wir berichteten).



Und wie bewertet der Oberbürgermeister die die kurz- und mittelfristigen Risiken für die Unternehmen? Die wirtschaftlichen Risiken für die Unternehmen sieht Manfred Schilder derzeit bei den schnell steigenden Preisen bei der Beschaffung der Rohstoffe und der Energieversorgung. Die Energieversorgung sei insgesamt ein noch langes nicht gelöstes Problem. Wie es tatsächlich weitergehen kann, müsse noch erarbeitet werden; es müssten langfristig neue Energiequellen geschaffen werden.



Angeschnitten wurde von Schilder auch das Thema „Stadt der Freiheitsrechte“ sowie die aktuelle Entwicklung am Allgäu Airport, insbesondere nachdem das US-Unternehmen Amazon vor kurzem bekannt gegeben hatte, sich nicht am Airport anzusiedeln. Für die Ansiedlung anderer Unternehmen am Allgäu Airport liegen derzeit keine neuen Erkenntnisse vor.



Die Planungen in Memmingen für das Jubiläumsjahr 2025 und für den Umbau des Weinmarktes laufen auf Hochtouren, äußerte sich Schilder weiter. Angesprochen auf das Problem mit den vielen Lastwagenfahrern, die das Gewerbegebiet Nord als Übernachtungsplatz nutzen und dabei das Gebiet zuparken und vermüllen, teilte der Oberbürgermeister die Sorgen der versammelten Wirtschaftsjunioren. Im Internet werde das Gewerbegebiet sogar als idealer Parkplatz empfohlen. Schilder würde eine Lösung mit einem Autohof bevorzugen; aber es fehle an geeigneter Fläche und die Stadt ist nicht im Besitz der Grundstücke. Ein Betreiber für diesen denkbaren Autohof lasse sich derzeit auch nicht finden.





Modellregion Mobilität

Auch ein Thema war das neue Verkehrskonzept, weil Memmingen vom Bayerischen Verkehrsministerium als „Modellregion Mobilität“ ausgewählt wurde. Hier führte Manfred Schilder aus, dass der ÖPNV aus Regionalverkehr, überregionalem Verkehr und Stadtverkehr nicht einfach zu harmonisieren sei, da es hier ganz starke Reglementierungen gebe. Die Taktfrequenz, die Verfügbarkeit und die Fahrpreise müssten aufeinander abgestimmt werden. Es müssten Anreize geschaffen werden, damit die zukünftigen Fahrgäste ihre PKW in der Garage lassen können. Hier könnten größere Verbände ein möglicher Lösungsansatz sein. (rb)