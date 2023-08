Memminger Altstadtlauf geht am 17. September in die 24. Auflage

Anmeldungen für den Memminger Altstadtlauf sind bereits möglich. © Symbolbild: Bildagentur PantherMedia / Yuri Arcurs

Memmingen – In knapp einem Monat ist es wieder soweit: Am Sonntag, 17. September, geht der Memminger Altstadtlauf in die 24. Auflage.

Wie bereits im letzten Jahr, ist die LEW auch heuer der Hauptsponsor dieser traditionsreichen Laufveranstaltung. Los geht es um 14 Uhr mit den Kinder- und Jugendläufen der Jahrgänge 2008 bis 2015 über die Streckenlänge von 1.000 Metern. Um 14.30 Uhr steht dann mit dem Bambinilauf ein weiteres Highlight auf dem Programm. Hier gehen die drei- bis siebenjährigen Kinder auf eine verkürzte Runde von 320 Metern. Im Anschluss daran steht um 15 Uhr der Hauptlauf über 5.820 Meter (sechs Runden) auf dem Programm. Hier starten die Läufer und Läuferinnen der Jahrgänge 2007 und älter.



Nach Angaben vom veranstaltenden Sportverein Steinheim bleibt ansonsten alles bei dem bewährten Konzept mit der bekannten Streckenführung. Gelaufen wird wieder auf dem 1.000 Meter langen Rundkurs zwischen Marktplatz, Herrenstraße, Weinmarkt, Salzstraße und Kalchstraße. Im Hauptlauf wird dieser Rundkurs sechsmal durchlaufen, sodass die Zuschauer hautnah bei jedem Führungswechsel dabei sind. Weiter stehen für die Zuschauer im Hauptlauf kaum Unterbrechungen an, da sich das Teilnehmerfeld auf die komplette Streckenlänge verteilt. Im Hauptlauf findet in diesem Jahr auch wieder die Teamwertung für Betriebsmannschaften für Betriebe aus Memmingen und Umgebung statt. Ein Team besteht jeweils aus fünf Läufern.

Jeder Teilnehmer erhält als Erinnerungsgeschenk wieder ein Handtuch, das von LEW und dem Autohaus Reisacher gesponsort wurde.

Memminger Altstadtlauf 2023: Anmeldungen bereits möglich

Der Veranstalter rechnet nach eigenen Angaben mit rund 800 Teilnehmern. Durch eine vollelektronische Chip-Zeitmessung könne wieder eine reibungslose Abwicklung und rasche Auswertung bei diesen Teilnehmerzahlten gewährleistet werden. Im Hauptlauf findet zudem eine Nettozeitmessung statt, sodass jeder Läufer seine tatsächliche Laufzeit hat, auch wenn er weiter hinten in der Startaufstellung steht.

Anmeldungen sind ab sofort unter www.mm-altstadtlauf.de möglich. Dort gibt es auch weiterführende Informationen zur Veranstaltung.

