16. Memminger Ausbildungsmesse: Kreativer Kampf um die Fachkräfte von morgen

Von: Sophie-Isabel Gunderlach

Großes Interesse herrschte an den Ständen der staatlichen Institutionen wie zum Beispiel beim Zoll, der über Karrierechancen im mittleren und gehobenen Dienst informierte. © Gunderlach

Memmingen - „Wir sind hier, um Lehrlinge zu finden“, brachte Friseur Daniel Kübler von Kübler’s Salon auf den Punkt, weshalb er am vergangenen Samstagvormittag (8.10.2022) einen Stand in der Johann-Bierwirth-Schule aufgebaut hatte. Dort sowie im BBZ Jakob Küner und in der FOSBOS fand die 16. Memminger Ausbildungsmesse statt. Das Interesse war groß, die Veranstalter schätzten, dass rund 5.000 Besucherinnen und Besucher kamen.

Neben Daniel Kübler waren Einrichtungen aus den unterschiedlichsten Branchen da. Bau- und Pflegesektor, staatliche Institutionen oder Lebensmittelhändler – insgesamt knapp 140 Betriebe und Behörden waren vertreten und stellten rund 350 Ausbildungsberufe sowie akademische Berufe vor. Für ihre Stände ließen sich die Aussteller einiges einfallen: ein Bagger-Simulator, einen selbstgebauten Flipper, Glücksräder, das Ausprobieren von OP-Geräten, die Verköstigung mit unterschiedlichen Käsesorten oder abwechslungsreiche Werbefilme – die Erkenntnis, dass es mehr als einen Flyer braucht, um junge Menschen zu begeistern, war auf der Ausbildungsmesse zu spüren.

Auf der Suche nach dem passenden Ausbildungsplatz: Die Jugend hat Qual der Wahl

Um junge Menschen zu gewinnen, lassen sich Betriebe viel einfallen. Die Firma KIESEL brachte beispielsweise einen Bagger-Simulator auf die Messe mit. © Gunderlach

Die Situation am Ausbildungsmarkt hat sich gegenüber der Zeit der ersten Memminger Ausbildungsmesse um 180 Grad gedreht. Damals seien Stellen umkämpft gewesen und die Ausbildungschancen junger Menschen sollten mit der Messe erhöht werden, erklärte die 2. Memminger Bürgermeisterin Margareta Böckh, die in Vertretung für Oberbürgermeister Manfred Schilder, Schirmherr der Veranstaltung, zu Gast war. Heute kämen auf einen Bewerber zwei offene Stellen, wie Sabine Blum, Berufsberaterin der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen berichtete. Sie erzählte von einem Jugendlichen, der sogar acht Zusagen für Ausbildungsstellen gehabt habe – die Jugend hat die Qual der Wahl. Gemeinsam mit Maria Amtmann, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Kempten-Memmingen, fasste Sabine Blum in einem Impulsvortrag Gründe für den Personalmangel zusammen und präsentierte Ideen, wie Menschen für Ausbildungsberufe gewonnen werden sollen. Sie erzählte, dass eine Strategie sei, bereits jüngere Schülerinnen und Schüler in den Vor-vor-Entlassungsklassen anzusprechen. Sie gehe dabei nach der Hanuta-Methode vor. Sie bringe ein Hanuta mit und frage die Jugendlichen, welche Berufe an der Entstehung der Süßigkeit beteiligt seien und was passiere, wenn es einen davon nicht mehr gebe. Daraus entwickele sich meistens ein guter Austausch. Das Entscheidende sei, mit den jungen Menschen ins Gespräch zu kommen und ihr Interesse zu wecken – „so kompakt wie heute auf der Ausbildungsmesse ist das sonst schwer möglich“, betonte Sabine Blum.

Personal- und Fachkräftemangel eine Bedrohung für die wirtschaftliche Stärke der Region

Neben Margareta Böckh und den Vertreterinnen der Arbeitsagentur waren der bayerische Staatsminister für Gesundheit und Pflege, Klaus Holetschek, Landrat Alex Eder, ebenfalls Schirmherr der Ausbildungsmesse, sowie zahlreiche weitere Vertreterinnen und Vertreter aus Kommunalpolitik und Wirtschaft zum Messeauftakt gekommen. Bevor es um 10 Uhr offiziell losging, gab es für die Gruppe einen Rundgang durch die Messe. Einigkeit herrschte, dass der Personal- und Fachkräftemangel eine Bedrohung für die wirtschaftliche Stärke der Region ist und dass alle Wege, um dem zu begegnen, ausprobiert werden müssen.

Dass das grundsätzliche Interesse an dem Thema Ausbildung groß ist, zeigte die Anzahl der Besucherinnen und Besucher. „Wir sind überrascht über den großen Zulauf“, erklärte Anna-Lena Kurzmann vom Hauptzollamt Augsburg. Gemeinsam mit zwei Kollegen präsentierte sie die Karrieremöglichkeiten im mittleren und gehobenen Dienst beim Zoll. Und das lohne sich, wie Kurzmann berichtete: „Ein großer Teil unserer Bewerber wird durch Ausbildungsmessen auf uns aufmerksam.“

Dogan Lektemur und Lewis Begas finden die Messe ebenfalls eine gute Sache. Die beiden sind im zweiten Lehrjahr ihrer Ausbildung zum Mechatroniker bei der Firma Christ und zum ersten Mal als Ansprechpartner dabei. „Die Ausbildung macht Spaß und ermöglicht viele Möglichkeiten. Darum kann ich sie jedem weiterempfehlen“, erzählte Lewis Begas. Das Setzen auf die Jungen war ein Trend, der bei vielen Ausstellern zu beobachten war. Die meisten Einrichtungen brachten Azubis als Werbebotschafter mit – wer könnte authentischer über den Ausbildungsalltag berichten.

Azubis als Werbebotschafter

Die Schüler Julijus Kondrotas (links) und Saad Adeeb (rechts) informieren sich auf der 16. Memminger Ausbildungsmesse am Ausbildungstruck der Bundeswehr über dortige Karrierechancen. © Gunderlach

„Auf der anderen Seite“ steht noch Angie Ullrich, die in die neunte Klasse an der staatlichen Realschule geht. Sie war beispielsweise am Stand von Möbel Wassermann und hat sich für die Ausbildung zur Gestalterin für visuelles Marketing beraten lassen. „Ich habe mir am Anfang den Plan der Aussteller angeschaut und herausgesucht, was mich interessiert. Elektronikerin finde ich auch spannend – es soll auf jeden Fall etwas Gestalterisches sein“, fasste sie ihr Vorgehen zusammen. Julijus Kondrotas und Saad Adeeb von der Lindenschule lassen sich hingegen treiben. „Unsere Lehrerin hat uns auf die Messe aufmerksam gemacht. Wir haben bald Praxiswochen, vielleicht finden wir einen passenden Betrieb“, so die beiden. Bei der großen Auswahl durften ihre Chancen nicht schlecht gestanden haben.

