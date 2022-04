Memminger Busbahnhof erhält digitale Informationstafeln

Am Memminger Busbahnhof (ZOB) wird es aufgrund von Baumaßnahmen zur Errichtung digitaler Infotafeln ab Montag zu Beeinträchtigungen kommen. © MK-Archiv

Memmingen - Die Digitalisierung im Memminger ÖPNV geht weiter: Am Busbahnhof (ZOB) errichtet die Stadt Memmingen zehn digitale Fahrgast-Informationsanzeiger (DFI), die in Echt- beziehungsweise Sollzeit anzeigen, wann der nächste Bus kommt. Ab Montag, 11. April, wird es daher am Busbahnhof aufgrund der Baumaßnahme zu Beeinträchtigungen kommen.

Um die notwendige Montage der Apparaturen durchführen zu können, müssen im Vorfeld Umbauarbeiten der Aufstellflächen sowie Kabelanschlussarbeiten durchgeführt und damit die Bussteige am ZOB abschnittsweise gesperrt werden. Im ersten Bauabschnitt werden die Bussteige 1 bis 3 bis voraussichtlich 14. April gesperrt. Die Ersatzhaltestellen befinden sich entlang der Busspur parallel zum Fahrradparkhaus, eine Beschilderung wird eingerichtet. Sobald der erste Bauabschnitt abgeschlossen ist, folgt im zweiten Bauabschnitt eine Sperrung der Bussteige 4 bis 6 sowie im dritten Bauabschnitt eine Sperrung der Bussteige 7 bis 9. Je nach Bauabschnitt müssen die entsprechend gekennzeichneten Ersatzhaltestellen benutzt werden.



Während der gesamten Baumaßnahme werden auch die Taxistände verlegt. Diese weichen in die Parkbucht vor dem Bahnhofsvorplatz aus.



Sobald die Tiefbauarbeiten abgeschlossen sind, folgen bis zum Sommer die Installation und Montage der DFI-Anzeiger am Busbahnhof. Nach dem ZOB sollen sukzessive auch an 15 weiteren Standorten in der Kernstadt und in den Ortsteilen die notwendigen Tiefbauarbeiten für die Montage und Installation der DFI-Anzeiger erfolgen.



Aktuelle Informationen zur Baumaßnahme sind während der Bauzeit unter www.memmingen.de/oepnv und www.vvm-online.de/fahrplan/fahrplanaenderungen einsehbar. (MK)