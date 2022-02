„Memminger Erklärung“ unterzeichnet

Teilen

Zum Auftakt unterzeichneten Oberbürgermeister Manfred Schilder (am Tisch), Bürgermeisterin Margareta Böckh, Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger (beide vorne rechts) und Stadträtinnen und Stadträte die „Memminger Erklärung. © Alexandra Wehr

Memmingen - In einer „Memminger Erklärung – Gemeinsam mit Verstand aus der Krise“ sprechen sich zahlreiche Institutionen gemeinschaftlich für Demokratie und gelebte Solidarität in der Stadtgesellschaft aus. Dies geht aus einer Pressemitteilung der Stadt hervor.

Weiter heißt es da: „Wie bereits in mehreren anderen Städten in Bayern, hat das "Bündnis für Menschenrechte und Demokratie" diese Petition verfasst“. Zu den ersten Unterzeichnern zählten demnach Oberbürgermeister Manfred Schilder, Bürgermeisterin Margareta Böckh, Bürgermeister Dr. Hans-Martin Steiger und zahlreiche Stadträtinnen und Stadträte. „Die Memminger Erklärung ruft zu Solidarität auf, das ist mir sehr wichtig. Demokratie heißt nicht, die eigenen Interessen durchzusetzen, sondern solidarisch die Interessen der Gesellschaft im Blick zu haben“, betonte Oberbürgermeister Schilder bei der Auftakt-Unterzeichnung der „Memminger Erklärung“ vor dem Rathaus.



In der aktuellen Lage seien „kritisches und differenziertes Nachdenken auf der Grundlage seriöser Wissenschaft“ gefragt „und in der Folge solidarisches Handeln“, heißt es in der „Memminger Erklärung“. „Damit sollen alle demokratischen Kräfte aufgefordert werden, sich für Demokratie und demokratische Rechte einzusetzen. Demokratie ist das wichtigste Gut, das wir im Geiste der Stadt der Freiheitsrechte bewahren und verteidigen“, betonte Stadtrat Rupert Reisinger (Die Linke), Sprecher von attac Memmingen/Illerwinkel und des Bündnisses für Menschenrechte und Demokratie.



Die „Memminger Erklärung“ wird unterstützt von attac Memmingen/Illerwinkel, Bündnis 90/Die Grünen, Bund Naturschutz Ortsgruppe Memmingen, CSU, Deutscher Gewerkschaftsbund, Evangelisches Bildungswerk, Frauennetzwerk Memmingen, Katholische Arbeitnehmerbewegung (KAB), Landestheater Memmingen, Die Linke, Mehr Demokratie, ödp, SPD, Volkshochschule Memmingen.



(Zur „Memminger Erklärung“: https://www.change.org/p/memminger-erkl%C3%A4rung). (MK)