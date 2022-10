Memminger Fassadenpreis für zwei Altstadthaus-Sanierungen

Von: Tom Otto

Auch die Fassadengestaltung der Einhorn-Apotheke wurde für die Denkmal gerechte Generalrestaurierung des historischen Gebäudes in der Kreuzstraße ausgezeichnet. © Alexandra Wehr

Memmingen - Im Rahmen einer Plenumssitzung des Stadtrates verlieh Oberbürgermeister Manfred Schilder den diesjährigen Memmingen Fassadenpreis gleich an zwei Familien.

Die Bader Familien GbR wurde für die denkmalgerechte Sanierung des so genannten Küchlinhauses in der Zwinggasse 2 ausgezeichnet. Das Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft der Stadthalle wurde im Jahr 1550 gebaut. In den 1980-er Jahren wurde es bereits einmal umgebaut und zuletzt saniert zu einem Haus für Kurzzeitvermietungen mit insgesamt 20 Wohneinheiten.

Auch die Familie Reinwald wurde für die Gesamtrestaurierung der ehemaligen Einhorn-Apotheke in der Kreuzstraße Ecke Kuttelgasse geehrt. Das Haus wird mit dem Baujahr 1489 erwähnt und nun wegen der vorbildlichen Sanierung ausgezeichnet.

Beide Fassadengestaltungen wurden mit einem Preis in Höhe von jeweils 2.500 Euro bedacht. Nach den Worten von OB Manfred Schilder sollen mit der Auszeichnung diejenigen geehrt werden, die mehr als notwendig in die Gestaltung ihrer Häuser investieren.

Fassadenbegrünung berücksichtigen

Im Rahmen des ebenfalls vom Stadtrat verabschiedeten Stadtklimakonzeptes (der „KURIER“ berichtete bereits) wurde angeregt, den Fassadenpreis im kommenden Jahr an Investoren zu vergeben, die mit der Begrünung von Dächern oder Fassaden so genannte „Leuchtturm-Projekte“ umsetzen. Nachdem im Juni des Jahres bereits ein Bürgerspaziergang stattfand, soll nun am 24. November bei einer Veranstaltung erneut öffentlich über das das Klimakonzept der Stadt informiert werden.