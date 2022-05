Medien-Subventionierung kritisch

Memminger Freiheitspreis: Podiumsdiskussion „Pressefreiheit“ sorgt sich um „Qualitätsjournalismus“

Von: Tom Otto

Drei Landtagsvizepräsidenten, Memmingens OB Schilder und ein ehemaliger stv. Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen diskutierten im Maximilian-Kolbe-Haus über die Pressefreiheit. Von links: Alexander Hold, Manfred Schilder, Moderator Gerd Horseling, Markus Rinderspacher und Thomas Gehring. © Tom Otto

Memmingen - Im Rahmenprogramm des „Memminger Freiheitspreises“ diskutierten am vergangenen Freitag (20.5.2022) gleich drei Landtagsvizepräsidenten und Memmingens Oberbürgermeister Manfred Schilder über „Fragen und Knackpunkte rund um die Pressefreiheit“. Moderiert wurde die Runde von Gerd Horseling, einem ehemaligen stellvertretenden Chefredakteur der Augsburger Allgemeinen.

Es sei ein ernstes Thema, da die Pressefreiheit eng mit der Demokratie verbunden sei, so Horseling zu Beginn, und die Pressefreiheit sei nicht nur weltweit in Bedrängnis, sondern auch in Deutschland. Er stellte die Frage, wo der Eingriff in die Pressefreiheit beginne. Landtagsvizepräsident Markus Rinderspacher (SPD) fand die Veränderung der Berichterstattung aus dem bayerischen Landtag „frappierend“. Der Druck auf die Pressefreiheit steige vor allem aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung der Tageszeitungsverlage. Seit 20 Jahren habe sich die Auflage der Tageszeitungen halbiert, die Medienkonzentration lege auch in Bayern ein beachtliches Tempo an den Tag.

Für die lokalen Belange ist die Lokalzeitung „vor Ort das A und O“

Für Alexander Hold (Freie Wähler) bedeutet Pressefreiheit, keine Angst haben müssen bei der Meinungsäußerung, dass es keine Zensur gibt und man einen freien Zugang zu Informationen habe. Auch er beklagte die Medienkonzentration als Hemmschuh für die Pressevielfalt und -freiheit. Immerhin, so Hold, gebe es online viele verschiedene Kanäle und gute Möglichkeiten, sich zu informieren. Für die lokalen Belange sei jedoch die Lokalzeitung „vor Ort das A und O“. Wenn es hier keine Konkurrenz mehr gebe, könne auch Vieles totgeschwiegen werden und die innere Unabhängigkeit in den Redaktionen müsse zunehmend kritisch gesehen werden.

Medienkonzentration als Hemmschuh



Thomas Gehring (Grüne) beklagt, dass es keine Landtagskorrespondenten mehr gibt und gleichzeitig einen dramatischen Wandel der „Öffentlichkeiten“. Unternehmen und politische Gruppierungen nutzen zunehmend mehr eigene Kanäle online zur Verbreitung ihrer Infos, so wie sie sie gerne veröffentlicht sehen und ohne unbequeme Journalisten. Die letztere Entwicklung macht auch Memmingens OB Schilder zu schaffen, der für Angelika Schorer (CSU) einsprang. Während die Zeitungen Korrespondenten und Redakteure einsparten, bauten große Unternehmen massiv ihre PR-Abteilungen aus und machten sich die Pressefreiheit so zu Nutze. Das fördere auch die so genannte „Blasenbildung“, also die Entwicklung, sich nicht mehr mit anderen Meinungen und Sichtweisen auseinanderzusetzen.

Medien-Subventionierung kritisch



Alexander Hold forderte die Medien auf, selber Verantwortung zu übernehmen. Sie müssten ihrer Kontrollfunktion gegenüber den Herrschenden nachkommen, für Transparenz bei wesentlichen Entscheidungen sorgen, sah das jedoch in den Coronazeiten als gut gelöst an. Die Diskussion um die Subventionierung der Zeitungszustellung könne er verstehen, da sie vor allem im ländlichen Bereich eine deutliche Belastung für die Verlage sei. Schilder und Rinderspacher dagegen sehen eine Subventionierung von Tageszeitungsverlagen als äußerst kritisch an, es führe dazu, dass die Unabhängigkeit nicht mehr gewährleistet sei, die Zeitungen am Tropf des Staates hängen.



„Betreutes Denken“ oder „selber Denken“



Die vielen verschiedenen Social-Media-Kanäle garantierten zwar einerseits eine Medienpluralität, verunsichern jedoch auch die meisten Menschen. Der Qualitätsjournalismus bleibe dabei oft auf der Strecke, die Nutzer könnten „Fake News“ nicht mehr von „echten“ Nachrichten unterscheiden. Einigkeit bestand auch darin, dass in den Schulen sehr viel mehr für die Medienkompetenz getan werden müsse. Jugendliche und Lehrende müssten deutlich mehr Hilfestellung bekommen, um „Qualitätsjournalismus“ zu erkennen und sich im Netz zurechtzufinden. Schule und Eltern seien hierbei in der Verantwortung.



Der Druck, schnell auf verschiedene Veröffentlichungen reagieren zu müssen, gehe ebenfalls zulasten eines „Qualitätsjournalismus“, die Inhalte gerieten in den Hintergrund zugunsten der Schnelligkeit. Für die Podiumsteilnehmer ist der öffentlich-rechtliche Rundfunk ein Vorbildmodell in Sachen Pressefreiheit. Seine Finanzierung sei geregelt und garantiere Unabhängigkeit. Das sah einer der etwa 30 Zuhörer jedoch anders, er findet auch die öffentlich-rechtlichen Medien nicht mehr glaubwürdig und forderte „richtige“ Nachrichten. Ein weiterer Gast fragte, was denn vertrauenswürdige Meldungen seien und wo man sie herbekomme. Hilfreiche Antworten gab es leider schon aus Zeitgründen nicht mehr.

