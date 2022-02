„Memminger Freiheitszug“ will noch mehr Menschen erreichen

Von: Tom Otto

Der „Memminger Freiheitszug“ soll auch an den kommenden Donnerstagabenden fortgesetzt werden. Die Namensgebung spielt dabei auf die Memminger Geschichte an, als gegen die Obrigkeit protestierende Bauern 1525 die so genannten „12 Artikel der Bauernschaft“ formulierten, die seitdem als eine der ersten niedergeschriebenen Forderungen nach Freiheits- und Menschenrechten in Europa gelten. © Tom Otto

Memmingen - Was schon vor Monaten mit der Aktion „Memmingen leuchtet“ als Treffen und Protest gegen die geplante Impfpflicht auf dem Marktplatz jeweils Montagabends begann, wird seit Anfang Februar durch den „Memminger Freiheitszug“ erweitert. Jeweils donnerstags treffen sich die Gegner der Impfpflicht jetzt abends zusätzlich auf dem Schrannenplatz und ziehen durch die gesamte Innenstadt, um ihren Protest kundzutun.

Am vergangenen Donnerstag fand der Umzug bereits zum vierten Mal statt und wächst seitdem von Mal zu Mal weiter an, zuletzt waren etwa 1000 Menschen unterwegs. Die Veranstalter hatten am Donnerstag auch erstmals die Zugroute verändert, „um noch mehr Menschen in der Stadt zu erreichen“ wie ein Sprecher gegenüber dem „Memminger Kurier“ sagte. Dabei wird der Umzugsweg jeweils vorher einvernehmlich mit dem Ordnungsamt und der Polizei abgestimmt, um Engstellen und Behinderung des ÖPNV zu vermeiden. Die Teilnehmer müssen dabei lediglich den Abstand zueinander einhalten und laufen begleitet von insgesamt fünfzig Ordnern in Blöcken gestaffelt los, um ein Auflaufen zu verhindern. Polizeieinsatzleiter Sebastian Adams ist zufrieden mit dem bisherigen Verlauf und lobt die Teilnehmer, es habe bisher keine gewalttätigen Ausschreitungen gegeben, eine Gewaltbereitschaft sei auch nicht festzustellen.





Ukraine-Krise hat Folgen

Der russische Militäreinsatz in der Ukraine, der am Donnerstag begann, schlägt sich auch beim „Freiheitsumzug“ nieder: das Ordnungsamt bat aus Rücksicht auf die Partnerstadt Tschernihiw in der Ukraine darum, auf die sonst übliche Party-Musik unterwegs zu verzichten und andere Musik zurückhaltender zu gestalten. Die Veranstalter greifen das auf und die Teilnehmer zeigen Verständnis dafür. Dennoch verläuft der Umzug keineswegs leise: mit Kuhglocken, Trommeln und Tröten machen sie lautstark auf sich und mit Transparenten und Fahnen auf ihr Anliegen aufmerksam.





„Impfpflicht muss weg“

Die Protestteilnehmer kritisieren vor allem den „grundgesetzwidrigen Eingriff in die körperliche Unversehrtheit“ und erinnern an den so genannten „Nürnberger Kodex“, der nach dem Krieg die Wiederholung von Menschenversuchen durch die Nazis künftig verhindern soll. „Von Woche zu Woche kommen immer mehr Details an die Öffentlichkeit, die uns in unserer Haltung bestärken“, so eine Teilnehmerin im Gespräch mit dem „Kurier“. Sie bezieht sich aktuell auf einen veröffentlichten Brief der Betriebskrankenkassen an das Paul-Ehrlich-Institut, wonach aus den Abrechnungsdaten der Krankenkassen eine vielfach höhere Impf-Nebenwirkung erkennbar sei, als bisher veröffentlicht.





„Erst beklatscht – jetzt diskriminiert“

Andere Teilnehmer kritisieren insbesondere die Impfpflicht für Beschäftigten im Gesundheitswesen, die ab 16. März gelten soll. Im Gespräch mit einer Gruppe, die nach eigenen Angaben noch in Krankenhäusern und Pflegeheimen arbeiten, machen sie ihrem Unmut über den bereits vor Corona gegebenen Pflegenotstand Luft. Wenn das Gesetz nicht verschwinde, werde das ab Mitte März noch schlimmer, „das werden alle spüren, die Verwandtschaft im Pflegeheim haben oder einen Pflegeplatz suchen“, so ein Pfleger. „Das Gesetz ist nicht nur grundsätzlich abzulehnen, es ist auch noch stümperhaft gemacht“, bezieht sich die Gruppe auf den Präsidenten des Bundessozialgerichts (BSG). Der nicht gerade als Impfgegner bekannte oberste Sozialrichter Deutschlands hatte Mitte des Monats gegenüber der „Wirtschaftswoche“ das Gesetz als „großes Wirrwarr“ bezeichnet, viele wichtige Fragen seien überhaupt nicht zu Ende gedacht. So sei etwa unklar, ob Arbeitgeber Ungeimpften kündigen können, ob es für sie eine Lohnfortzahlung gibt oder ob alle, die selbst kündigen, für das Arbeitslosengeld gesperrt sind. Auch für die Protestteilnehmer ist daher klar, dass das Gesetz, das nicht einmal rechtsstaatlichen und juristischen Prinzipen folge, nicht in Kraft treten darf.