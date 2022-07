Memminger Kinderfest lockt Tausende in die Innenstadt

Premiere für neue „Kinderfest-Mutter“ Dagmar Trieb

Von Tom Otto schließen

Memmingen - Zur großen sicht- und hörbaren Erleichterung aller Beteiligten konnte das traditionsreiche Kinderfest am vergangenen Donnerstag nach zwei Jahren Zwangspause endlich wieder die Innenstadt beleben. Die Feierstunde auf dem Marktplatz und der Festumzug am frühen Nachmittag sorgten für volle Straßen und Plätze, ein Bild, das für viele fast in Vergessenheit geraten war.

Kinderfestausschuss und die beteiligten Grundschulen hatten jedoch trotz der langen Pause nichts an Organisationstalent und Begeisterung für das Großereignis verlernt: An- und Abmarsch der mehr als 1800 Schülerinnen und Schüler verliefen reibungslos, als wäre es eine tägliche Übung. Das Programm entsprach den traditionellen Abläufen. Die „Trommlerbuben“, zu denen seit Jahren auch Mädchen gehören, eröffneten die Feierstunde auf dem Marktplatz. Die Kinder der Elsbethenschule durften als erste ihre Darbietung, den „Schmiedtanz“ zeigen. Auch die Edith-Stein-Schule, die Theodor-Heuss-Schule und die Grundschule Steinheim beteiligten sich mit ihren bunten Showtanzeinlagen sehr zum Gefallen des Oberbürgermeisters, dem Stadtrat und den Ehrengästen auf dem Balkon der Großzunft und den Tausenden von Eltern und Bürgern.

Für Dagmar Trieb, neue Vorsitzende des Kinderfestausschusses und Rektorin der Grundschule Steinheim, war es eine Premiere, sie führte zum ersten Mal durch das Bühnenprogramm. Zuvor koordinierte Gerlinde Arnold 14 Jahre lang das Kinderfest als „Kinderfest-Mutter“ und Vorsitzende des Kinderfestausschusses. Dafür wurde sie von Oberbürgermeister Manfred Schilder mit der Ehrenmedaille ausgezeichnet.

In den vergangenen Wochen wurden in den Schulen die Lieder und Tänze einstudiert. Das Kinderfestheft enthält die Texte der Kinderfestlieder und wird jedes Jahr im Wechsel von einer der sechs Memminger Grundschulen und des Förderzentrums Reichshainschule gestaltet. Unter der musikalischen Begleitung der Memminger Stadtkapelle sangen die Kinder die Lieder lautstark und mit Enthusiasmus. Das Lied „Der Papagei ein Vogel ist“ erfreute sich dabei offenbar der größten Beliebtheit, jedenfalls wenn die Lautstärke ein Gradmesser dafür war. Nach der Feierstunde gingen die Kinder in ihre Schulen zur Brotzeit mit Schüblingen und Brezen. Um 13.30 Uhr startete dann der große Umzug vom Hallhof aus über die Maximilianstraße bis zum Stadion.

Das Memminger Kinderfest gibt es seit rund 451 Jahren. Der Ursprung des Memminger Kinderfestes liegt wohl im Mittelalter. Wie bei den anderen Kinderfesten in der Region und den ehemals freien Reichsstädten geht auch das Memminger Frühlingsfest auf die Frühlingswanderungen der Schulklassen zurück, bei denen die besten Schülerinnen und Schüler ausgezeichnet wurden.

Rubriklistenbild: © Tom Otto