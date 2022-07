Auftakt zu den Memminger Heimatfesten: Kinderfestmedaille für Stefanie Wolf und Ali Schmölz

Nach der Medaillenverleihung im Rathaus: (v. links) Ali Schmölz und Stefanie Wolf freuen sich mit der „Kinderfestmutter“ Dagmar Trieb und Oberbürgermeister Manfred Schilder auf das Kinderfest. © Manuela Frieß

Memmingen - Die Vorfreude auf die Memminger Heimatfeste wächst! Nicht nur bei Oberbürgermeister Manfred Schilder, sondern auch bei den Verantwortlichen für das Kinderfest. „Ich habe mit den Kindern gelitten, dass wir wegen Corona jetzt zwei Jahre auf dieses großartige Fest verzichten mussten“, sagte der Memminger Rathauschef. Er und die neue Vorsitzende des Ausschusses Dagmar Trieb betonten jedoch, dass sie es deshalb dieses Jahr ganz besonders genießen würden.

Bei der kleinen Feier des Kinderfestausschusses im Rathaus verlieh Dagmar Trieb wieder zwei Kinderfestmedaillen an Personen, die sich jedes Jahr besonders engagierten und dazu beitragen, „dass alles wie am Schnürchen laufe“. Diesmal bekam sie Religionslehrer Ali Schmölz verliehen. Ganze 34 Jahre fährt er schon für die Theodor-Heuss-Schule den Traktor, der nicht nur allerhand Ausrüstung für die Fußgruppe der Schule hin und her transportiert, sondern auch für kranke und fußlahme Kinder ein Segen ist. Und obwohl Ali Schmölz eigentlich seit diesem Jahr pensioniert ist, hat er bereits zugesagt auch in diesem Jahr als Traktorfahrer zur Verfügung zu stehen.

Die zweite Medaille verlieh Dagmar Trieb an Stefanie Wolf, diese war schon als Teenager bei der Betreuung des Ponyreitens sowie dem Legauer Bähnle eine tatkräftige Unterstützerin. Später hat sie die Organisation der Spielwiese von ihrem Vater Wolfgang Krahl übernommen und seither ist sie mit ausdauerndem Einsatz Dreh- und Angelpunkt für die verschiedenen Schulen, Elternbeiratsmitglieder, Verwaltungsleute oder Teilnehmer die Anliegen und Fragen haben.

Die Trommlerbuben und -mädchen eröffnen die Feier musikalisch. © Manuela Frieß

Wie gewohnt wurde die Veranstaltung eingeleitet durch einen Auftritt der Trommlerbuben und -mädchen. In diesem Jahr wird Felix Schinkel für seine zehnjährige Mitgliedschaft bei dieser Musikgruppe mit dem „Memminger Mau“ in Form einer Anstecknadel ausgezeichnet.“

