Memminger KURIER-Gewinnspiel: 2x2 Tickets für Achim Bogdahn gewinnen

Memmingen - Der Radiomoderator Achim Bogdahn liest am Freitag, 10. März, ab 20 Uhr in der Boulderhalle aus seinem Buch „Unter den Wolken“. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Veranstaltung des DAV und dem Kaminwerk. Der Memminger KURIER verlost 2x2 Karten für das Event.

Achim Bogdahn wurde 1965 in Erlangen geboren, wuchs in München auf und arbeitet als Radiomoderator beim Bayerischen Rundfunk/Bayern 2. Er hat in München, Berlin und Glasgow Evangelische Theologie studiert, er war Sänger der Band Isar 12 (erschienen bei Trikont) und er ist glühender Fan des TSV 1860 München (weswegen in seinem Pass hochoffiziell der Künstlername „Sechzig“ steht). Er hat als Schauspieler gearbeitet („Trautmann“), er ist geprüfter Fußballschiedsrichter, er spricht ein bisschen Dänisch und er liebt es, mit dem Zug zu fahren. Das Buch „Unter den Wolken“ ist sein Debüt.

Bayern hat die Zugspitze, Hessen die Wasserkuppe, aber hat Hamburg einen höchsten Berg? Ja, den Hasselbrack in den Harburger Bergen, 116,2 Meter hoch. Und wie hoch ist der höchste Gipfel Bremens? 32,5 Meter – die Erhebung im Friedehorstpark. Achim Bogdahn hat sich auf eine Reise durch Deutschland gemacht und die höchsten Berge aller 16 Bundesländer erklommen. Damit er nicht alleine wandert, hat er bekannte Menschen aus den jeweiligen Regionen eingeladen, ihn zu begleiten. Aus diesen Wanderungen ist ein Buch entstanden, ein Buch über Deutschland, über Begegnungen und Gespräche, über Menschen und über das Leben – mit vielen Umwegen, Anekdoten und Exkursen.

Mehr zur Veranstaltung und zum Kartenvorverkauf findet man unter www.kaminwerk.de.

Kaminwerk goes Boulderhalle: Der Radiomoderator Achim Bogdahn liest bei einer gemeinsamen Veranstaltung von DAV und Kaminwerk aus seinem Buch „Unter den Wolken".

