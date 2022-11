Memminger KURIER-Gewinnspiel: Karten für Harry G in Bad Wörishofen gewinnen

Harry G ist mit seinem neuen Programm HOAMBOY zu Gast im Kursaal Bad Wörishofen. Der Memminger KURIER verlost 3 x 2 Karten. © Frank Luebke

Bad Wörishofen – Am Mittwoch, 16. November 2022, um 20 Uhr ist Harry G. mit seinem aktuellen Programm HOAMBOY im Kursaal Bad Wörishofen zu Gast. Der Memminger KURIER verlost 3 x 2 Karten.

HOAMBOY – das ist mehr als nur ein Wortspiel, es ist eine exakte Beschreibung seiner Person. Auf der einen Seite ein Bayer mit Vorliebe für Tradition, auf der anderen Seite ein weltoffener und neugieriger Kosmopolit, der mit großer Leidenschaft und offenen Augen und Ohren sein jeweiliges Umfeld nach Themen durchsucht, die es „wert“ sind, auf der Bühne besprochen zu werden. Und das tut er auf ganz eigene und unnachahmliche Weise. Ob in seiner typisch grantigen Art, süffisant, zynisch oder einfach ganz still betrachtend: Wenn sich Harry G auf der Bühne mit Trends, Zeitgeschehen und Menschen auseinandersetzt braucht sein Publikum starke Lachmuskeln. Es gibt noch Karten an allen bekannten VVK-Stellen der Region.

3 x 2 Karten für Harry G in Bad Wörishofen gewinnen

Der Memminger KURIER verlost 3 x 2 Karten für Harry G, der mit seinem neues Programm HOAMBOY, mit dem er am Mittwoch, 16. November 2022, um 20 Uhr im Kursaal Bad Wörishofen zu Gast ist. Und so könnt Ihr gewinnen: Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort: Hoamboy. Teilnahmeschluss ist Montag, 14. November/23:59 Uhr. Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt! Unter allen Einsendern entscheidet das Los. (mb/MK)

