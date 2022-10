Memminger KURIER-Gewinnspiel: Tageskarten für die Pferd Bodensee 2022 gewinnen

Namhafte Gestüte präsentieren auf der Pferd Bodensee 2022 sich und ihre Zuchthengste, wie den Freiberger Hengst Coventry. © Messe Friedrichshafen

Friedrichshafen – Von Haflinger bis Shetlandpony, vom Reitstiefel bis zum Weidezaun mit Solarmodul: Die Pferd Bodensee, Süddeutschlands große Pferdemesse, galoppiert wieder an den Start und findet vom 14. bis 16.10.2022 auf dem Messegelände in Friedrichshafen statt.

Über 350 Aussteller aus insgesamt zehn Nationen werden in sechs Hallen ihre Neuheiten rund um die Themen Sport, Zucht und Haltung der edlen Vierbeiner vorstellen. Seit fast 30 Jahren ist die Pferdefachmesse am Bodensee ein etablierter Termin im Jahreskalender aller Pferdefreunde und zieht Aussteller wie Besucher in das Dreiländereck Süddeutschland, Österreich und Schweiz.

Für Unterhaltung und Emotionen sorgen auch in diesem Jahr wieder die Galaabende „Im Takt der Pferde“ am Freitag, 14. Oktober und Samstag, 15. Oktober. Das Reiter-Feriendorf, der Lifestyle-Bereich, Pferde im Fotostudio, das Gesundheitsforum „Pferd & Mensch“ sowie das 8ter-Team-Finale des Reiterjournals am Messe-Sonntag unterstreichen darüber hinaus die Fachkompetenz der Messe rund um Ross und Reiter.

Die Fachmesse bietet Lehrstunden, Demonstrationen und Fachinformationen zu verschiedenen Themen rund um den Pferde-Sport. Ob Westernreiten, Pferderassen oder Gesundheit: In vier thematischen Reitringen in den Hallen werden mit ganztägigen Vorführungen neuer fachlicher Input und Pferde-Know-How geliefert.

Weitere Informationen zur internationalen Fachmesse gibt‘s im Internet oder auf Facebook.

Pferdefans aufgepasst: Tageskarten für die PFERD BODENSEE 2022 gewinnen

Der Memminger KURIER verlost 6 x 2 Online-Tagestickets für die internationale Fachmesse für Pferde-Sport | Pferde-Zucht | Pferde-Haltung PFERD BODENSEE 2022 in Friedrichshafen. Und so könnt Ihr gewinnen: Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort: Pferd. Teilnahmeschluss ist Mittwoch, 12.10.2022 (23:59 Uhr).

Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt und erhalten einen Gutscheincode für die beiden Tagestickets.

JETZT AM GEWINNSPIEL TEILNEHMEN

