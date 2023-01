Memminger KURIER-Gewinnspiel: 2x2 Tickets für Dodokay gewinnen

Teilen

Memmingen – Am Freitag, 27. Januar 2023, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) kommt Dodokay ins Kaminwerk nach Memmingen. Der Schwaben-Synchro-Grasdackel ist nach seinen Erfolgstourneen „Die Welt auf Schwäbisch“ und „Schwaben – Menschen – Abenteuer“ schon mit seinem nächsten Programm „Vom Deng her“ auf die Bühne. Der Memminger KURIER verlost 2x2 Karten für das Event.

In seiner neuen Comedy-Show zeigt uns das Multitalent Dominik „Dodokay“ Kuhn, dass er auch ein ausgefuchster Standup-Comedian ist. Sein Blickwinkel auf den Schwaben und den Rest der Welt ist einzigartig - ebenso wie seine schwäbische, berühmt-berüchtigte und hintersinnige Art, die das Publikum aus dem Lachen nicht mehr herauskommen lässt. Und natürlich zeigt er wieder auf der mitgebrachten Leinwand seine schwäbischen Synchro-Filme, mit denen er auf YouTube & Co. Millionen von Klicks eingesackt hat.

Die Veranstaltung ist bestuhlt bei freier Platzwahl.

Infos zum Kartenvorverkauf findet man unter www.kaminwerk.de.

Mitmachen und gewinnen

Der Memminger KURIER verlost 2x2 Karten für Dodokay am Freitag, 27. Januar 2023, im Memminger Kaminwerk.

Und so könnt Ihr gewinnen: Einfach das Teilnahmeformular ausfüllen und abschicken – Stichwort: Grasdackel.

Teilnahmeschluss ist Dienstag, 24. Januar 2023/23:59 Uhr.

Die Gewinner werden ausschließlich per E-Mail benachrichtigt!

Unter allen Einsendern entscheidet das Los. Wir wünschen viel Glück!